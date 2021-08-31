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Украина и США подписали соглашение о оборонном партнерстве

Вторник, 31 августа 2021, 23:39
Фото: Зеленский в Twitter

Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Источник: президент Владимир Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Новый этап в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере. В Министерстве обороны США подписано соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства. Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в НАТО  и совместное противодействие агрессии РФ".

Что предшествовало: Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 млн долларов военной помощи Украине накануне встречи между президентом Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.

Предыстория:

  • Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена прибыли в Вашингтон в 2:00 по киевскому времени.
  • Зеленский будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего отправится в Калифорнию.
  • Встреча Зеленского и Байдена состоится 1 сентября.

Украинская правда
Темы: СШАУкраинаЗеленский
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