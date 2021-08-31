Украина и США подписали соглашение о оборонном партнерстве

Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Источник: президент Владимир Зеленский в Twitter, Офис президента

Прямая речь: "Новый этап в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере. В Министерстве обороны США подписано соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства. Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ".

Новий етап у співпраці 🇺🇦 і 🇺🇸 в оборонній сфері. У @DeptofDefense підписано угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, набуття членства в @NATO й спільна протидія агресії РФ. pic.twitter.com/wbek3XYNGe — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

Детали: В Офисе президента позже уточнили, что был подписан ряд соглашений по "стратегическому оборонному партнерству, научно-техническому сотрудничеству, безопасности космических полетов, защиты информации, а также пограничной безопасности".

Также было подписано соглашение между правительством Украины и правительством США о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки. Как указывают в ОП "соглашение делает возможным привлечение украинских научно-исследовательских учреждений к выполнению проектов американской стороны, продвижение продукции и услуг обоих государств на рынках третьих стран с учетом стандартов стран - членов НАТО и позволяет использование новейшего оборудования, которое отсутствует в Украине, для проведения научно исследовательских работ, проверки результатов и оценки их эффективности".

Что предшествовало: Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 млн долларов военной помощи Украине накануне встречи между президентом Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.

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