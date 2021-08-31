Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина и США подписали соглашение о оборонном партнерстве

Вторник, 31 августа 2021, 23:39
Украина и США подписали соглашение о оборонном партнерстве
Фото: Зеленский в Twitter

Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Источник: президент Владимир Зеленский в Twitter, Офис президента

Прямая речь: "Новый этап в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере. В Министерстве обороны США подписано соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства. Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в НАТО  и совместное противодействие агрессии РФ".

Детали: В Офисе президента позже уточнили, что был подписан ряд соглашений по "стратегическому оборонному партнерству, научно-техническому сотрудничеству, безопасности космических полетов, защиты информации, а также пограничной безопасности".

Также было подписано соглашение между правительством Украины и правительством США о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки. Как указывают в ОП "соглашение делает возможным привлечение украинских научно-исследовательских учреждений к выполнению проектов американской стороны, продвижение продукции и услуг обоих государств на рынках третьих стран с учетом стандартов стран - членов НАТО и позволяет использование новейшего оборудования, которое отсутствует в Украине, для проведения научно исследовательских работ, проверки результатов и оценки их эффективности".

Что предшествовало: Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 млн долларов военной помощи Украине накануне встречи между президентом Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.

Предыстория:

  • Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена прибыли в Вашингтон в 2:00 по киевскому времени.
  • Зеленский будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего отправится в Калифорнию.
  • Встреча Зеленского и Байдена состоится 1 сентября.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАУкраинаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
США
В Пентагоне предполагают, что у Пригожина есть двойники – СМИ   
Почти половина американцев хотят более молодого президента, чем Байден и Трамп
Стоимость нового пакета оружия из США с кассетными боеприпасами достигнет $800 миллионов – СМИ
Последние новости
08:21
В Николаеве ударный дрон попал в склады промышленного предприятия
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: