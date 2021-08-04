Тітушку Киви підозрюють у хуліганстві, побитті і стеженні – СБУ
Координатора ГО "Патріоти – За життя" Олега Ширяєва підозрюють у хуліганстві та побитті чоловіка у Харкові, а також у координації силових груп, які стежили за людьми з проукраїнською позицією.
Джерело: Суспільне з посиланням на брифінг начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна
Пряма мова Дудіна: "Людина отримала удар кастетом, що призвело до важких наслідків, і ножове поранення... Самі фактично себе задокументували, зняли на відео, частково виклали у відкритий доступ.
Дуже відверто, дуже зухвало били чоловіка і наголошували на тому, що він має стосунок до "Азову", до тих сил, які здійснюють захист суверенітету нашої держави з 2014 року".
Деталі: Злочин стався 19 березня 2021 року – тоді у Харкові з ножем і кастетом побили чоловіка.
Але один з лідерів "Національного корпусу" та Азовського руху Максим Жорін за кілька днів після нападу спростовував у Telegram, що потерпілий пов'язаний з "Азовом".
СБУ повідомила, що у справі є свідок – водій потерпілого, який, за словами Дудіна, жив на території не підконтрольної Україні Горлівки і в липні дав СБУ покази, що підтверджують причетність Ширяєва до злочину.
Після цього Ширяєву оголосили підозру. Наразі правоохоронці розслідують дві справи щодо Ширяєва: про рейдерське захоплення агропідприємства у 2018 році і про побиття людини навесні 2021 року.
За словами Дудіна, Ширяєв "створив групу з підконтрольних собі осіб, які отримували фактично заробітну плату за те, що виконували ті чи інші задачі" для дестабілізації ситуації у Харківському регіоні.
У справі провели 9 обшуків.
За словами Дудіна, в одному з приміщень виявили плантацію конопель, засоби ураження, мобільні телефони, рукавички і "дуже цікавий бланк", на якому вказувалося, що у Києві, Полтаві, Сєвєродонецьку, Харкові та Дніпрі мають бути "у постійній готовності групи з трьох-п'яти людей".
Також у документі йшлося про представників "Національного корпусу". Листок містив фотографії шістьох чоловіків. За словами Дудіна, це "лідери груп, які мають чітку проукраїнську позицію, підтримують цілісність, суверенітет нашої держави".
Начальник УСБУ пояснив, що напад на чоловіка у березні був провокацією з метою дестабілізувати ситуацію у країні, "розповісти про те, що в Україні є фашизм, нацизм, громадян України утискають".
За словами Дудіна, наразі Харківська область активно заходить в епоху виборів, тому правоохоронці очікують, що певні сили продовжуватимуть дестабілізувати ситуацію – можливі напади на опонентів, підпали автомобілів тощо.
За даними СБУ, з квітня 2021 року силові групи намагалися проїхати на Харківщину з Дніпра, Сєвєродонецька, Полтави, Києва. У деяких з них було по 100-120 людей. Основне коло фігурантів, за словами Дудіна, складається з десяти людей.
Підозра за двома статтями – ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке ушкодження) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) оголошена тільки Ширяєву.
Що було раніше: 2 серпня СБУ повідомила, що викрила і блокувала діяльність угруповання, причетного до вчинення тяжких злочинів на ідеологічному підґрунті.
Повідомлялося, що зловмисники діяли під прикриттям громадського об’єднання, яке підконтрольне одному з народних депутатів. За даними джерела УП йдеться про маріонеток нардепа Іллі Киви ""Патріоти за життя".
Після цього Кива заявив, що СБУ "викрала свідка" і "вибивала з нього свідчення", щоб повідомити "його другу Ширяєву підозру".
На це Дудін заявив, що "народний депутат почав… активно передавати Telegram-каналами, через Facebook привітання співробітникам Служби безпеки, іншим правоохоронцям". Він також запевняє, що свідок сам прийшов до СБУ, і ніхто на нього не тиснув.