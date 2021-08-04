Тітушку Киви підозрюють у хуліганстві, побитті і стеженні – СБУ

Координатора ГО "Патріоти – За життя" Олега Ширяєва підозрюють у хуліганстві та побитті чоловіка у Харкові, а також у координації силових груп, які стежили за людьми з проукраїнською позицією.

Джерело: Суспільне з посиланням на брифінг начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна

Пряма мова Дудіна: "Людина отримала удар кастетом, що призвело до важких наслідків, і ножове поранення... Самі фактично себе задокументували, зняли на відео, частково виклали у відкритий доступ.

Дуже відверто, дуже зухвало били чоловіка і наголошували на тому, що він має стосунок до "Азову", до тих сил, які здійснюють захист суверенітету нашої держави з 2014 року".

Деталі: Злочин стався 19 березня 2021 року – тоді у Харкові з ножем і кастетом побили чоловіка.

Але один з лідерів "Національного корпусу" та Азовського руху Максим Жорін за кілька днів після нападу спростовував у Telegram, що потерпілий пов'язаний з "Азовом".

СБУ повідомила, що у справі є свідок – водій потерпілого, який, за словами Дудіна, жив на території не підконтрольної Україні Горлівки і в липні дав СБУ покази, що підтверджують причетність Ширяєва до злочину.

Після цього Ширяєву оголосили підозру. Наразі правоохоронці розслідують дві справи щодо Ширяєва: про рейдерське захоплення агропідприємства у 2018 році і про побиття людини навесні 2021 року.

За словами Дудіна, Ширяєв "створив групу з підконтрольних собі осіб, які отримували фактично заробітну плату за те, що виконували ті чи інші задачі" для дестабілізації ситуації у Харківському регіоні.

У справі провели 9 обшуків.

За словами Дудіна, в одному з приміщень виявили плантацію конопель, засоби ураження, мобільні телефони, рукавички і "дуже цікавий бланк", на якому вказувалося, що у Києві, Полтаві, Сєвєродонецьку, Харкові та Дніпрі мають бути "у постійній готовності групи з трьох-п'яти людей".

Також у документі йшлося про представників "Національного корпусу". Листок містив фотографії шістьох чоловіків. За словами Дудіна, це "лідери груп, які мають чітку проукраїнську позицію, підтримують цілісність, суверенітет нашої держави".

Фото з сайту суспільного

Начальник УСБУ пояснив, що напад на чоловіка у березні був провокацією з метою дестабілізувати ситуацію у країні, "розповісти про те, що в Україні є фашизм, нацизм, громадян України утискають".

За словами Дудіна, наразі Харківська область активно заходить в епоху виборів, тому правоохоронці очікують, що певні сили продовжуватимуть дестабілізувати ситуацію – можливі напади на опонентів, підпали автомобілів тощо.

За даними СБУ, з квітня 2021 року силові групи намагалися проїхати на Харківщину з Дніпра, Сєвєродонецька, Полтави, Києва. У деяких з них було по 100-120 людей. Основне коло фігурантів, за словами Дудіна, складається з десяти людей.

Підозра за двома статтями – ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке ушкодження) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) оголошена тільки Ширяєву.

Що було раніше: 2 серпня СБУ повідомила, що викрила і блокувала діяльність угруповання, причетного до вчинення тяжких злочинів на ідеологічному підґрунті.

Повідомлялося, що зловмисники діяли під прикриттям громадського об’єднання, яке підконтрольне одному з народних депутатів. За даними джерела УП йдеться про маріонеток нардепа Іллі Киви ""Патріоти за життя".

Після цього Кива заявив, що СБУ "викрала свідка" і "вибивала з нього свідчення", щоб повідомити "його другу Ширяєву підозру".

На це Дудін заявив, що "народний депутат почав… активно передавати Telegram-каналами, через Facebook привітання співробітникам Служби безпеки, іншим правоохоронцям". Він також запевняє, що свідок сам прийшов до СБУ, і ніхто на нього не тиснув.