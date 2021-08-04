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Зеленський доручив силовикам забезпечити захист білорусам-біженцям в Україні

Середа, 4 серпня 2021, 14:03
Зеленський доручив силовикам забезпечити захист білорусам-біженцям в Україні
Фото: Free Belarus Center

Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки та Міністерству внутрішніх справ вивчити всі ризики та забезпечити безумовний захист для громадян Білорусі, які прибули в Україну впродовж останнього року і яким можуть загрожувати злочинні посягання у зв’язку з їхньою політичною або громадською діяльністю.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Кожен білорус, який може стати ціллю для злочинців у зв’язку зі своєю публічною політичною позицією, має отримати спеціальний і надійний захист. СБУ та МВС повинні відпрацювати чіткий алгоритм оцінки можливих ризиків, а також систему відповідей на ці ризики, щоб усунути будь-яку загрозу для людей".

Деталі: Зазначається, що наразі визначено перелік громадян Республіки Білорусь, щодо яких уже почали здійснювати відповідні заходи з оцінки ризиків, додаткового супроводу їхнього перебування на території нашої країни та охорони.

Вказано, що це рішення ухвалене у зв’язку з отриманням правоохоронними органами інформації про можливі загрози для низки білоруських активістів, а також через трагічну загибель Віталія Шишова – політичного активіста з Білорусі, який проживав на території України.

Згадується також, що президент очікує всебічного розслідування всіх обставин загибелі Шишова, швидкої та повної перевірки інформації, а також регулярного й достатнього інформування суспільства представниками Національної поліції щодо прогресу слідчих у цій справі.

Передісторія: 

  • 2 серпня у Білоруському домі в Україні повідомили, що їх голова Віталій Шишов вранці вийшов на пробіжку в Києві і зник.
  • Наступного дня його знайшли повішеним. Правоохоронці повідомили, що у нього здерта шкіра на носі, коліні та грудях.
  • Основними версіями смерті глави Білоруського дому Віталія Шишова українські силовики наразі називають самогубство та вбивство з імітуванням самогубства.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийБілорусьСБУМВС
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