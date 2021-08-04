Справа Шеремета: лікарці Кузьменко пом'якшили арешт

Суд розпорядився зняти з дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, електронний браслет і замінити цілодобовий домашній арешт на нічний.

Джерело: її адвокат Тарас Безпалий у коментарі Українській правді

Деталі: Відповідне рішення 4 серпня ухвалив Шевченківський районний суд Києва. Таким чином він задовольнив клопотання захисту підозрюваної.

Поліцейські вже зняли з Кузьменко браслет стеження.

З Кузьменко знімають електронний браслет Фото: Petro Kiyan / Facebook

Що було раніше: 11 серпня 2020 року після 8 місяців у СІЗО Кузьменко відпустили під цілодобовий домашній арешт з носінням браслету.

Передісторія:

Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваниху вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним.

Пізніше суд відпустив під цілодобовий домашній арешт підозрюваного у вбивстві Андрія Антоненка, а Яну Дугарь взагалі звільнив під заставу.

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