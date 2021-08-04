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Справа Шеремета: лікарці Кузьменко пом'якшили арешт

Середа, 4 серпня 2021, 17:01

Суд розпорядився зняти з дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, електронний браслет і замінити цілодобовий домашній арешт на нічний.

Джерело: її адвокат Тарас Безпалий у коментарі Українській правді

Деталі: Відповідне рішення 4 серпня ухвалив Шевченківський районний суд Києва. Таким чином він задовольнив клопотання захисту підозрюваної.

Поліцейські вже зняли з Кузьменко браслет стеження.

 
З Кузьменко знімають електронний браслет
Фото: Petro Kiyan / Facebook

Що було раніше: 11 серпня 2020 року після 8 місяців у СІЗО Кузьменко відпустили під цілодобовий домашній арешт з носінням браслету.

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваниху вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • 22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним.
  • Пізніше суд відпустив під цілодобовий домашній арешт підозрюваного у вбивстві Андрія Антоненка, а Яну Дугарь взагалі звільнив під заставу.

Читайте також: Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді

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Євген Кізілов, УП
Теми: Справа Шереметаарешт


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