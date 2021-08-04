Справа Шеремета: лікарці Кузьменко пом'якшили арешт
Суд розпорядився зняти з дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, електронний браслет і замінити цілодобовий домашній арешт на нічний.
Джерело: її адвокат Тарас Безпалий у коментарі Українській правді
Деталі: Відповідне рішення 4 серпня ухвалив Шевченківський районний суд Києва. Таким чином він задовольнив клопотання захисту підозрюваної.
Поліцейські вже зняли з Кузьменко браслет стеження.
Що було раніше: 11 серпня 2020 року після 8 місяців у СІЗО Кузьменко відпустили під цілодобовий домашній арешт з носінням браслету.
Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваниху вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- 22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним.
- Пізніше суд відпустив під цілодобовий домашній арешт підозрюваного у вбивстві Андрія Антоненка, а Яну Дугарь взагалі звільнив під заставу.
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