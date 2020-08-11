Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Справа Шеремета: після 7 місяців СІЗО Кузьменко відпустили під домашній арешт

Вівторок, 11 серпня 2020, 15:19

Лікарку Юлію Кузьменко, підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета, відпустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

Джерело: кореспондент УП з Київського апеляційного суду

Деталі: Таким чином суд частково задовольнив клопотання захисту, який просив скасувати арешт Кузьменко.

Рішення ухвалила колегія суддів Юрія Сливи, Тетяни Фрич і Володимира Мельника.

Підозрювана не може залишати межі Гнідина, де вона прописана, а також не має спілкуватись з фігурантами справи та зобов'язана з'являтись до правоохоронців на їхні вимоги.

Наразі суд оголосив лише коротку ухвалу, без мотиваційної частини.

Адвокат лікарки Тарас Безпалий
Адвокат лікарки Тарас Безпалий
фото: уп

Її адвокат, серед іншого, звертав увагу, що арешт обґрунтовують тяжкістю інкримінованого злочину, але це суперечить практиці Європейського суду з прав людини. Також захист говорив, що Кузьменко не може переховуватись на окупованій територій, як пише прокуратура, бо у такому випадку її як волонтерку затримають бойовики.

Сама лікарка, виступаючи в суді, згадала про репресії часів СРСР і сказала, що її разом із іншими фігурантами справи переслідують для дискредитації волонтерського та ветеранського руху.

У суді також були поручителі, готові взяти Кузьменко на поруки. Зокрема, депутат від "Європейської солідарності" Михайло Бондар, колишній радянський політв’язень Степан Хмара, військовий та екснардеп Андрій Тетерук.

Прокурор просив не скасовувати арешт.

Водночас, судді говорили, що ризики, на які раніше посилались правоохоронці (втечі, перешкоджання слідству і тд), уже нечинні, бо розслідування завершене.

Прокурор відповів, що ризики нібито продовжують існувати через те, що триває слідство стосовно замовників вбивства і вони наразі ще не встановлені.

Зокрема, сторона обвинувачення вважає тиском на експерта те, що захист вимагає притягнути його до дисциплінарної відповідальності.

Також судді хотіли, щоб прокурор пояснив, який є зв’язок між Кузьменко та невстановленими замовниками. Прокурор не відповів на це прямо.

Пресу та громадських слухачів до зали засідання не допустили. 

 
Журналісти та група підтримки Кузьменко дивилась засідання через трансляцію
фото: уп

Читайте також: "Я не знаюсь на вибухівці. Я музикант". Андрій Антоненко та його захист відповідають на питання УП

Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді

Робота над помилками і незняті питання. Що означає нова версія слідства у справі Шеремета

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Пізніше їхнім захисникам обмежили час для ознайомлення зі справою до 14 серпня. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
  • Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, наразі вона перебуває під заставою.
  • Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.

Соня Лукашова, УП


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Шоумен Притула йде в мери Києва від "Голосу"

Справа Шеремета: після 7 місяців СІЗО Кузьменко відпустили під домашній арешт

фото, оновленоТихановська знімала своє звернення під наглядом силовиків: знайдено доказ

відеоТихановська прочитала з папірця звернення до білорусів: "Не виходьте на площі"

ВідеоБогдан показав, як палять його "Теслу": винить владу і готує помсту

Очікували вето: Зеленський підписав закон про гральний бізнес, не дивлячись на колізію у правках

Усі новини...
Останні новини
16:26
Мінфін відповів на топ-питання щодо впровадження "касових апаратів у смартфоні"
16:17
Голова МЗС Польщі: Якщо ситуація у Білорусі погіршиться, санкцій не уникнути
16:13
відеоДержавне ЗМІ Білорусі показало затриманих на мітингах "провокаторів з Росії"
16:07
НБУ надав 6 банкам рефінансу на 905 мільйонів
15:58
Шоумен Притула йде в мери Києва від "Голосу"
15:57
На Волині у 6 людей, які зібралися за кордон, виявили COVID-19
15:56
фото, відеоУ Мінську чоловік стрибнув на рейки метро: Припиніть калічити й убивати
15:40
Лоукостер easyJet отримав дозвіл літати з Італії до України
15:19
Справа Шеремета: після 7 місяців СІЗО Кузьменко відпустили під домашній арешт
15:14
фото, оновленоТихановська знімала своє звернення під наглядом силовиків: знайдено доказ
Усі новини...