Лікарку Юлію Кузьменко, підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета, відпустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

Джерело: кореспондент УП з Київського апеляційного суду

Деталі: Таким чином суд частково задовольнив клопотання захисту, який просив скасувати арешт Кузьменко.

Рішення ухвалила колегія суддів Юрія Сливи, Тетяни Фрич і Володимира Мельника.

Підозрювана не може залишати межі Гнідина, де вона прописана, а також не має спілкуватись з фігурантами справи та зобов'язана з'являтись до правоохоронців на їхні вимоги.

Наразі суд оголосив лише коротку ухвалу, без мотиваційної частини.

Адвокат лікарки Тарас Безпалий фото: уп

Її адвокат, серед іншого, звертав увагу, що арешт обґрунтовують тяжкістю інкримінованого злочину, але це суперечить практиці Європейського суду з прав людини. Також захист говорив, що Кузьменко не може переховуватись на окупованій територій, як пише прокуратура, бо у такому випадку її як волонтерку затримають бойовики.

Сама лікарка, виступаючи в суді, згадала про репресії часів СРСР і сказала, що її разом із іншими фігурантами справи переслідують для дискредитації волонтерського та ветеранського руху.

У суді також були поручителі, готові взяти Кузьменко на поруки. Зокрема, депутат від "Європейської солідарності" Михайло Бондар, колишній радянський політв’язень Степан Хмара, військовий та екснардеп Андрій Тетерук.

Прокурор просив не скасовувати арешт.

Водночас, судді говорили, що ризики, на які раніше посилались правоохоронці (втечі, перешкоджання слідству і тд), уже нечинні, бо розслідування завершене.

Прокурор відповів, що ризики нібито продовжують існувати через те, що триває слідство стосовно замовників вбивства і вони наразі ще не встановлені.

Зокрема, сторона обвинувачення вважає тиском на експерта те, що захист вимагає притягнути його до дисциплінарної відповідальності.

Також судді хотіли, щоб прокурор пояснив, який є зв’язок між Кузьменко та невстановленими замовниками. Прокурор не відповів на це прямо.

Пресу та громадських слухачів до зали засідання не допустили.

Журналісти та група підтримки Кузьменко дивилась засідання через трансляцію фото: уп

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