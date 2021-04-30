У справі Шеремета з-під варти відпустили Антоненка: прокурор вперше не був проти

Суд відпустив під цілодобовий домашній арешт військового музиканта Андрія Антоненка, обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Джерело: засідання Шевченківського райсуду Києва

Деталі: Чоловіка також зобов’язали носити електронний засіб контролю, тобто браслет.

Змінити запобіжний захід просив захист Антоненка.

Прокурор не виступив проти цього і сказав, що покладається на розсуд суду.

При цьому він вважав, що ризики переховування Антоненка від суду або тиску на інших учасників справи залишаються. На думку прокурора, цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом може забезпечити належну поведінку обвинуваченого.

Адвокати просили відпустити музиканта під особисте зобов'язання. Вони говорили, зокрема, що справу розглядають доволі швидко, проте "з об’єктивних причини це неможливо зробити достатньо швидко, щоб був забезпечений принцип неперервності".

Кілька нардепів також хотіли взяти Антоненка на поруки. Зокрема, суд заслухав народних обранців та АТОвців Михайла Бондаря ("Європейська солідарність") та Ігоря Герасименка ("Слуга народу").

Захист регулярно просив пом’якшити запобіжний захід Антоненку, однак раніше прокуратура заперечувала проти цього, і суд залишав музиканта в СІЗО. Його тримали під арештом з грудня 2019 року.

Ще одна обвинувачена – лікарка Юлія Кузьменко – спершу теж перебувала в слідчому ізоляторі. Суд відпустив її під домашній арешт 11 серпня.

Третій фігурантці справи – медсестрі Яні Дугарь – призначений запобіжний захід у вигляді застави.

Сам Андрій Антоненко заявив, що зміна запобіжного заходу є "маленькою перемогою" та подякував всім, хто його підтримував та допомогав.

Пряма мова Антоненка: "Це маленька перемога у битві, але не перемога у великій війні, яка ще попереду".

Передісторія:

Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.

Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. Захист Антоненка стверджував, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягала, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також критикувала експертизу.

Знати більше: "Я не знаюсь на вибухівці. Я музикант". Андрій Антоненко та його захист відповідають на питання УП

Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді

Робота над помилками і незняті питання. Що означає нова версія слідства у справі Шеремета