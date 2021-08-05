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Франківська організація "Голосу" в повному складі вийшла з партії

Четвер, 5 серпня 2021, 05:56
Франківська організація Голосу в повному складі вийшла з партії
ФОТО: golos.if.city facebook

Команда Івано-Франківської міської організації у повному складі вийшла з партії "Голос".

Джерело: заява Івано-Франківської міської організації

Дослівно: "Маючи розуміння того, що ми не є, не були і не будемо маріонетками в чиїхось руках, Івано-Франківський міський осередок в повному складі прийняв рішення про вихід з Політичної партії "Голос".

"Команда Івано-Франківської міської організації політичної партії "Голос" завжди виступала за чесність, відкритість, прозорість та демократичність. Саме за такими принципами наш міський осередок гуртував навколо себе однодумців".

Деталі: Як ідеться в заяві міського осередку, "керівництво партії знехтувало цими принципами та ідеями".

Команда заявила, що "замість дотримування демократичних цінностей, чинна голова партії з близьким оточенням вирішили узурпувати в ній владу, та розподілити її поміж своїми довіреними людьми".

У франківському міському осередку додають, що "точкою неповернення стала імітація так званого "з’їзду партії" який на 85% складався з лояльних людей до Кіри Рудик".

Що передувало: Голова Івано-Франківського осередку партії "Голос" Володимир Тищенко заявив про складання повноважень і вихід з партії через тиск голови політсили Кіри Рудик.

Знати більше: Як у "Голосу" сів голос. Історія великих чвар і маленького рейтингу

Передісторія: 

  • Частина "Голосу" звинуватила Кіру Рудик в узурпації влади в партії. 
  • Половина членів депутатської фракції "Голос" (десять народних депутатів) висловила недовіру її керівнику Ярославу Железняку та заявила про намір створити окреме об'єднання в парламенті під назвою "Справедливість".
  • На з’їзді політичної сили "Голос" 29 липня, який проігнорувала частина парламентарів, вирішили виключити зі складу партії 7 народних депутатів.

Українська правда

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Теми: ГолосІвано-Франківськ
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