Кабмін звільнив Геращенка з посади заступника глави МВС
Середа, 4 серпня 2021, 15:24
Кабінет міністрів звільнив Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ.
Джерело: нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram
Пряма мова Гончаренка: "Уряд звільнив Геращенка Антона Юрійовича з посади заступника міністра внутрішніх справ".
Деталі: Кабмін призначив Мері Акопян та Богдана Драп’ятого заступником міністра внутрішніх справ.
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Передісторія:
- 13 липня стало відомо, що Арсен Аваков, який очолював Міністерство внутрішніх справ понад 7 років, подав заяву про відставку.
- 15 липня Верховна Рада звільнила Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.
Українська правда