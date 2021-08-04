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Кабмін звільнив Геращенка з посади заступника глави МВС

Середа, 4 серпня 2021, 15:24
Фото з Facebook Геращенка

Кабінет міністрів звільнив Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ.

Джерело: нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram

Пряма мова Гончаренка: "Уряд звільнив Геращенка Антона Юрійовича з посади заступника міністра внутрішніх справ".

Деталі: Кабмін призначив Мері Акопян та Богдана Драп’ятого заступником міністра внутрішніх справ. 

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Передісторія:

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівГеращенко Антонзвільнення


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