Справу загибелі Шишова можуть політизувати - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова каже, що не допустить втягування України в геополітичні аспекти при розслідуванні справи про загибель білоруського опозиційного активіста, керівника "Білоруського будинку в Україні" Віталія Шишова в Києві.

Джерело: генпрокурор журналістам у п'ятницю в Києві, цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За словами Венедіктової, розслідування цієї справи перебуває на її контролі.

Пряма мова: "Ми заслуховуємо справу кожен день. Чому не з'являється інформація? Тому що ще занадто рано говорити про це.

Ця справа може бути політизована. Я намагаюся якомога менше втягуватися навіть у можливості геополітики".

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