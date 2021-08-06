Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Справу загибелі Шишова можуть політизувати - Венедіктова

П'ятниця, 6 серпня 2021, 14:07

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова каже, що не допустить втягування України в геополітичні аспекти при розслідуванні справи про загибель білоруського опозиційного активіста, керівника "Білоруського будинку в Україні" Віталія Шишова в Києві.

Джерело: генпрокурор журналістам у п'ятницю в Києві, цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За словами Венедіктової, розслідування цієї справи перебуває на її контролі.

Пряма мова: "Ми заслуховуємо справу кожен день. Чому не з'являється інформація? Тому що ще занадто рано говорити про це.

Ця справа може бути політизована. Я намагаюся якомога менше втягуватися навіть у можливості геополітики".

Передісторія: 

  • 2 серпня у Білоруському домі в Україні (цю організацію курує Сергій Коротких, відомий як "Боцман" з "Азова") повідомили, що їх голова Віталій Шишов вранці вийшов на пробіжку в Києві і зник.
  • Наступного дня його знайшли повішеним. Правоохоронці повідомили, що у нього здерта шкіра на носі, коліні та грудях.
  • Основними версіями смерті глави Білоруського дому Віталія Шишова українські силовики наразі називають самогубство та вбивство з імітуванням самогубства.

Теми: БілорусьвбивствоОфіс генпрокурора


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВідеоНАБУ показало, як Чаус домовлявся за хабар: хотів отримати всю суму одразу 

ДоповненоВРП припинила розглядати дисциплінарні скарги на суддів

ФотоУкраїнські силовики попередили вбивство американця в США

Дугарь підозрює, що за нею стежать

відео Ми тебе доженемо, ти що безсмертний? – СБУ оприлюднила розмови харківських рекетирів

фотоУкраїнський каратист завоював бронзу на Олімпіаді в Токіо

Усі новини...
Білорусь
У Білорусі зі щитами блокують повернення мігрантів на кордоні з Литвою
Білоруських чиновників, що намагалися ліквідувати Тимановську з Ігор, відправили додому
CNN: Поблизу Мінська може бути табір для політичних дисидентів
Останні новини
22:50
В аеропорту "Жуляни" запрацює пункт вакцинації
22:06
Громадські організації закликають членів ВРП піти у відставку
21:31
ЄС може вилучити США з переліку країн, з яких дозволений в'їзд – ЗМІ
21:25
Новини економіки: ціни на алкоголь, нелегальне пальне, прибутки банків
21:17
Новини 6 серпня: режим paperless, білоруські чиновники у Токіо
20:50
Двоє фігурантів справ Майдану можуть вийти на волю: Офіс генпрокурора нарікає на суд
20:17
Київ та Черкаси з'єднає "Інтерсіті"
20:07
Польща і Литва закликали розширити санкції проти режиму Лукашенка
20:05
Курс валют на наступний тиждень: гривня різко зміцнилась
19:51
ВідеоНАБУ показало, як Чаус домовлявся за хабар: хотів отримати всю суму одразу 
Усі новини...