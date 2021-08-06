Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Справу загибелі Шишова можуть політизувати - Венедіктова

П'ятниця, 6 серпня 2021, 14:07
Справу загибелі Шишова можуть політизувати - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова каже, що не допустить втягування України в геополітичні аспекти при розслідуванні справи про загибель білоруського опозиційного активіста, керівника "Білоруського будинку в Україні" Віталія Шишова в Києві.

Джерело: генпрокурор журналістам у п'ятницю в Києві, цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За словами Венедіктової, розслідування цієї справи перебуває на її контролі.

Пряма мова: "Ми заслуховуємо справу кожен день. Чому не з'являється інформація? Тому що ще занадто рано говорити про це.

Ця справа може бути політизована. Я намагаюся якомога менше втягуватися навіть у можливості геополітики".

Передісторія: 

  • 2 серпня у Білоруському домі в Україні (цю організацію, за даними "Радіо Свобода", курує Сергій Коротких, відомий як "Боцман" з "Азова") повідомили, що їх голова Віталій Шишов вранці вийшов на пробіжку в Києві і зник.
  • Наступного дня його знайшли повішеним. Правоохоронці повідомили, що у нього здерта шкіра на носі, коліні та грудях.
  • Основними версіями смерті глави Білоруського дому Віталія Шишова українські силовики наразі називають самогубство та вбивство з імітуванням самогубства.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьвбивствоОфіс генпрокурора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Білорусь
У Міноборони Білорусі вперше розповіли про табір, де чекають "вагнерівців"
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
У Литві попередили про небезпеку поїздок до Білорусі: розвідка агресивно вербує усіх підряд
Останні новини
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
Усі новини...
Реклама: