Справу загибелі Шишова можуть політизувати - Венедіктова
П'ятниця, 6 серпня 2021, 14:07
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова каже, що не допустить втягування України в геополітичні аспекти при розслідуванні справи про загибель білоруського опозиційного активіста, керівника "Білоруського будинку в Україні" Віталія Шишова в Києві.
Джерело: генпрокурор журналістам у п'ятницю в Києві, цитує "Інтерфакс-Україна"
Деталі: За словами Венедіктової, розслідування цієї справи перебуває на її контролі.
Пряма мова: "Ми заслуховуємо справу кожен день. Чому не з'являється інформація? Тому що ще занадто рано говорити про це.
Ця справа може бути політизована. Я намагаюся якомога менше втягуватися навіть у можливості геополітики".
Передісторія:
- 2 серпня у Білоруському домі в Україні (цю організацію, за даними "Радіо Свобода", курує Сергій Коротких, відомий як "Боцман" з "Азова") повідомили, що їх голова Віталій Шишов вранці вийшов на пробіжку в Києві і зник.
- Наступного дня його знайшли повішеним. Правоохоронці повідомили, що у нього здерта шкіра на носі, коліні та грудях.
- Основними версіями смерті глави Білоруського дому Віталія Шишова українські силовики наразі називають самогубство та вбивство з імітуванням самогубства.