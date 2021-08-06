Дугарь підозрює, що за нею стежать

Фігурантка справи про вбивство журналіста Павла Шеремета – Яна Дугарь підозрює, що за нею ведеться спостереження.

Джерело: Дугарь у Facebook

Пряма мова: "Думки та переживання

Крайнім часом у країні відбуваються ряд подій, одна з них - повішений голова Білоруського дому в Україні - Віталій Шишов..!

Паралельно відбуваються певні події зі мною:

- помічаю (знову) на собі "очі"

- спрацьовує сигналізація у будинку ( причому на другому поверсі і в різних кімнатах)

- чужі під будинком

- відеоповідомлення про те, як за мною стежать".

Деталі: Жінка припускає, що таким чином її намагаються залякати та здійснити "тиск на психологічний стан".

У зв'язку з цим вона заявляє:

"У мене немає депресії!

Немає думок про самогубство - я люблю життя, і маю великі плани на майбутнє!

Психологічний стан - в нормі!"

Дугарь каже, що добре пам'ятає листи Андрія Антоненка (інший фігурант у справі - УП) із СІЗО щодо загрози його життю, "які виявились не безпідставними".

"Тому є підстави вважати, що може бути тиск на нас трьох тих, хто дійсно знає причетних до вбивства Шеремета, або має відношення до цього! Збоку тих, хто дійсно знає причетних!!!" – резюмує вона.

Передісторія:

Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним.

Пізніше суд відпустив під цілодобовий домашній арешт підозрюваного у вбивстві Андрія Антоненка, Кузьменко зараз під нічним домашнім арештом, а Яну Дугарь звільнили під заставу.

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