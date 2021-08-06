Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Дугарь підозрює, що за нею стежать

П'ятниця, 6 серпня 2021, 16:15
Яна Дугарь Фото: Facebook

Фігурантка справи про вбивство журналіста Павла Шеремета – Яна Дугарь підозрює, що за нею ведеться спостереження.

Джерело: Дугарь у Facebook

Пряма мова: "Думки та переживання

Крайнім часом у країні відбуваються ряд подій, одна з них - повішений голова Білоруського дому в Україні  - Віталій Шишов..!

Паралельно відбуваються певні події зі мною:

- помічаю (знову) на собі "очі"

- спрацьовує сигналізація у будинку ( причому на другому поверсі і в різних кімнатах)

- чужі під будинком

- відеоповідомлення про те, як за мною стежать".

Деталі: Жінка припускає, що таким чином її намагаються залякати та здійснити "тиск на психологічний стан".

У зв'язку з цим вона заявляє:

"У мене немає депресії!

Немає думок про самогубство - я люблю життя, і маю великі плани на майбутнє!

Психологічний стан - в нормі!"

Дугарь каже, що добре пам'ятає листи Андрія Антоненка (інший фігурант у справі - УП) із СІЗО щодо загрози його життю, "які виявились не безпідставними".

"Тому є підстави вважати, що може бути тиск на нас трьох тих, хто дійсно знає причетних до вбивства Шеремета, або має відношення до цього! Збоку тих, хто дійсно знає причетних!!!" – резюмує вона.

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • 22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним.
  • Пізніше суд відпустив під цілодобовий домашній арешт підозрюваного у вбивстві Андрія Антоненка, Кузьменко зараз під нічним домашнім арештом, а Яну Дугарь звільнили під заставу.

Читайте також: Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді

Робота над помилками і незняті питання. Що означає нова версія слідства у справі Шеремета

Украинская правда
Теми: Справа Шеремета


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 6 серпня: режим paperless, білоруські чиновники у Токіо

ВідеоНАБУ показало, як Чаус домовлявся за хабар: хотів отримати всю суму одразу 

ДоповненоВРП припинила розглядати дисциплінарні скарги на суддів

ФотоУкраїнські силовики попередили вбивство американця в США

Дугарь підозрює, що за нею стежать

відео Ми тебе доженемо, ти що безсмертний? – СБУ оприлюднила розмови харківських рекетирів

Усі новини...
Справа Шеремета
Справа Шеремета: лікарці Кузьменко пом'якшили арешт
Біля МВС провели мітинг у п’яту річницю вбивства Шеремета
В ООН закликали українську владу розкрити вбивство Павла Шеремета
Останні новини
01:22
Індія і Китай відвели війська від спірної межі в Гімалаях
00:34
Таліби захопили столицю афганської провінції і вбили представника уряду
23:39
Білоцерківський суд відповів на звинувачення адвокатів та прокуратури у справі Майдану
22:50
В аеропорту "Жуляни" запрацює пункт вакцинації
22:06
Громадські організації закликають членів ВРП піти у відставку
21:31
ЄС може вилучити США з переліку країн, з яких дозволений в'їзд – ЗМІ
21:25
Новини економіки: ціни на алкоголь, нелегальне пальне, прибутки банків
21:17
Новини 6 серпня: режим paperless, білоруські чиновники у Токіо
20:50
Двоє фігурантів справ Майдану можуть вийти на волю: Офіс генпрокурора нарікає на суд
20:17
Київ та Черкаси з'єднає "Інтерсіті"
Усі новини...