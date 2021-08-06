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Захоплення Кабміну з гранатою: чоловіка взяли під варту

П'ятниця, 6 серпня 2021, 18:14
Захоплення Кабміну з гранатою: чоловіка взяли під варту
фото: пресслужба Київської міської прокуратури

Ветерану Володимиру Прохничу, який захопив приміщення Кабінету міністрів та погрожував підірвати гранату, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Джерело: трансляція суду

Деталі: Суддя задовольнив клопотання про тримання під вартою на строк досудового розслідування до 27 вересня включно.

Захист Прохнича назвав рішення несподіваним - сподівалися на цілодобовий домашній арешт, на можливість лікування чи реабілітацію.

Сам ветеран у суді не сказав ані слова.

Адвокати розповіли, що у липні була річниця смерті друга Прохнича, і це вплинуло на "той ланцюг подій, який призвів до судового засідання".

Прокурор вимагав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Захист просив хоча б домашній арешт, щоб Прохнич міг "і виконати свої процесуальні обов’язки перед судом, і ходити на роботу та утримувати свою сім’ю". Юристи також вказали на наявність у підзахисного пухлини головного мозку, інвалідність, контузію, посттравматичний синдром, а також що його правопорушення "не завдали тяжких наслідків".

Адвокати очікують, що комплексна психолого-психіатрична експертиза відповість, чи ветеран на час вчинення правопорушення міг керувати своїми діями та давати їм звіт, а також чи перебував тоді у стані афекту чи душевного хвилювання.

Під час засідання повідомили, що раніше АТОшник висловлював бажання взяти на поруки обвинувачених у справі Шеремета. Декілька людей повідомили про готовність взяти його самого на поруки.

Декілька годин суд заслуховував друзів та бойових побратимів Прохнича, які його характеризували як відповідальну, радісну людину, хорошого та надійного військового.

Психолого-психіатричну експертизу проведуть незабаром.

Передісторія:

  • Вранці 4 серпня невідомий чоловік з гранатою в руці зайшов до будівлі Кабінету міністрів і погрожував її підірвати.
  • Пізніше його затримали. Перемовини зі зловмисником проводив друг чоловіка Василь Олексюк, депутат Бучанської міськради – це допомогло затримати правопорушника.
  • Згідно з інформацією у соцмережах, його звати Володимир Прохнич. Він колишній боєць Айдару, член громадської організації "Бучанська варта".
  • До Офісу генерального прокурора направили звернення із проханням врахувати психоемоційний стан ветерана, який прийшов до Кабміну із гранатою, – під зверненням, зокрема, підписалась міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. 

Роман Петренко, УП

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Теми: судКабінет міністрів
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