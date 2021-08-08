У центрі Києва пройшла акція пам'яті білоруса Шишова
Неділя, 8 серпня 2021, 17:30
У центрі Києва відбулася акція із вшанування пам'яті загиблого голови громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова.
Джерело: Укрінформ
Деталі: На Майдані Незалежності зібралися близько 100 осіб.
Вони тримали в руках фотографії Шишова, прапори Білорусі та України і скандували: "Герої не вмирають" та "Живе Білорусь".
Одночасно активісти висловили підтримку політичним в’язням у Білорусі, яких переслідує режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
Вони нагадали, що 9 серпня виповнює рік, відколи у Білорусі спалахнули масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів.
Передісторія:
- 2 серпня у Білоруському домі в Україні (цю організацію курує Сергій Коротких, відомий як "Боцман" з "Азова") повідомили, що їх голова Віталій Шишов вранці вийшов на пробіжку в Києві і зник.
- Наступного дня його знайшли повішеним. Правоохоронці повідомили, що у нього здерта шкіра на носі, коліні та грудях.
- Основними версіями смерті глави Білоруського дому Віталія Шишова українські силовики наразі називають самогубство та вбивство з імітуванням самогубства.