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У центрі Києва пройшла акція пам'яті білоруса Шишова

Неділя, 8 серпня 2021, 17:30
У центрі Києва пройшла акція пам'яті білоруса Шишова

У центрі Києва відбулася акція із вшанування пам'яті загиблого голови громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова.

Джерело: Укрінформ

 

Деталі: На Майдані Незалежності зібралися близько 100 осіб.

Вони тримали в руках фотографії Шишова, прапори Білорусі та України і скандували: "Герої не вмирають" та "Живе Білорусь".

Одночасно активісти висловили підтримку політичним в’язням у Білорусі, яких переслідує режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

 
 

Вони нагадали, що 9 серпня виповнює рік, відколи у Білорусі спалахнули масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів.

 

Передісторія: 

  • 2 серпня у Білоруському домі в Україні (цю організацію курує Сергій Коротких, відомий як "Боцман" з "Азова") повідомили, що їх голова Віталій Шишов вранці вийшов на пробіжку в Києві і зник.
  • Наступного дня його знайшли повішеним. Правоохоронці повідомили, що у нього здерта шкіра на носі, коліні та грудях.
  • Основними версіями смерті глави Білоруського дому Віталія Шишова українські силовики наразі називають самогубство та вбивство з імітуванням самогубства.

Теми: БілорусьКиїввбивство
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