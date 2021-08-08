У центрі Києва пройшла акція пам'яті білоруса Шишова

У центрі Києва відбулася акція із вшанування пам'яті загиблого голови громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова.

Джерело: Укрінформ

Деталі: На Майдані Незалежності зібралися близько 100 осіб.

Вони тримали в руках фотографії Шишова, прапори Білорусі та України і скандували: "Герої не вмирають" та "Живе Білорусь".

Одночасно активісти висловили підтримку політичним в’язням у Білорусі, яких переслідує режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Вони нагадали, що 9 серпня виповнює рік, відколи у Білорусі спалахнули масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів.

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