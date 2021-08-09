Садовий пообіцяв квартири трьом львів’янам-переможцям Олімпіади

Троє львів’ян, які вибороли медалі на літніх Олімпійських іграх в Токіо, – Олена Старікова, Алла Черкасова та Станіслав Горуна – отримають від міста по квартирі.

Джерело: сайт Львівської міської ради з посиланням на мера Львова Андрія Садового

Пряма мова Садового: "У Львові є традиція: хто привозить олімпійську медаль – отримує від міста квартиру. Ця норма в нас є вже дуже багато років. Цього року ми готуємо для олімпійців три квартири".

Деталі: За словами мера, на сьогодні "будь-яка олімпійська медаль є критично цінною, адже між золотом, сріблом і бронзою – мікрони різниці".

Він додав, що усі спортсмени "дуже старались, тому отримають приблизно однакові помешкання".

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