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Садовий пообіцяв квартири трьом львів’янам-переможцям Олімпіади

Понеділок, 9 серпня 2021, 12:11
Садовий пообіцяв квартири трьом львів’янам-переможцям Олімпіади
Фото з Facebook Садового

Троє львів’ян, які вибороли медалі на літніх Олімпійських іграх в Токіо, – Олена Старікова, Алла Черкасова та Станіслав Горуна –  отримають від міста по квартирі.

Джерело: сайт Львівської міської ради з посиланням на мера Львова Андрія Садового

Пряма мова Садового: "У Львові є традиція: хто привозить олімпійську медаль – отримує від міста квартиру. Ця норма в нас є вже дуже багато років. Цього року ми готуємо для олімпійців три квартири".

Деталі: За словами мера, на сьогодні "будь-яка олімпійська медаль є критично цінною, адже між золотом, сріблом і бронзою – мікрони різниці".

Він додав, що усі спортсмени "дуже старались, тому отримають приблизно однакові помешкання".

Передісторія:

  • 8 серпня у Токіо (Японія) завершились ХХХІІ Олімпійські ігри. За підсумками змагань троє львівських спортсменів отримали медалі: велогонщиця Олена Старікова здобула "срібло", а борчиня Алла Черкасова та каратист Станіслав Горуна вибороли по "бронзі".
  • Загалом Україні здобула 19 медалей на Олімпіаді.
  • 7 серпня українка Ярослава Магучіх завоювала "бронзу" на Олімпіаді у фіналі жіночих стрибків у висоту. "Золото" взяла представниця ОКР Марія Ласіцкене. Після змагань Магучіх і Ласіцкене обійнялися. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що російсько-українська війна накладає певні обмеження на спортсменів, які представляють Україну на міжнародних змаганнях. Вона також підтвердила, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ. Горуна став на захист Магучіх, заявивши, що спорт поза політикою. 
  • У липні Пустомитівський райсуд Львівської області арештував земельні ділянки, які у 2019 році тодішній голова Львівської ОДА Маркіян Мальський виділив у власність чотирьом відомим спортсменам, оскільки вони перебувають у власності інших людей.

Українська правда

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Теми: ЛьвівОлімпіаданерухомість
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