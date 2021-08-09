Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Садовий пообіцяв квартири трьом львів’янам-переможцям Олімпіади

Понеділок, 9 серпня 2021, 12:11
Фото з Facebook Садового

Троє львів’ян, які вибороли медалі на літніх Олімпійських іграх в Токіо, – Олена Старікова, Алла Черкасова та Станіслав Горуна –  отримають від міста по квартирі.

Джерело: сайт Львівської міської ради з посиланням на мера Львова Андрія Садового

Пряма мова Садового: "У Львові є традиція: хто привозить олімпійську медаль – отримує від міста квартиру. Ця норма в нас є вже дуже багато років. Цього року ми готуємо для олімпійців три квартири".

Деталі: За словами мера, на сьогодні "будь-яка олімпійська медаль є критично цінною, адже між золотом, сріблом і бронзою – мікрони різниці".

Він додав, що усі спортсмени "дуже старались, тому отримають приблизно однакові помешкання".

Передісторія:

  • 8 серпня у Токіо (Японія) завершились ХХХІІ Олімпійські ігри. За підсумками змагань троє львівських спортсменів отримали медалі: велогонщиця Олена Старікова здобула "срібло", а борчиня Алла Черкасова та каратист Станіслав Горуна вибороли по "бронзі".
  • Загалом Україні здобула 19 медалей на Олімпіаді.
  • 7 серпня українка Ярослава Магучіх завоювала "бронзу" на Олімпіаді у фіналі жіночих стрибків у висоту. "Золото" взяла представниця ОКР Марія Ласіцкене. Після змагань Магучіх і Ласіцкене обійнялися. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що російсько-українська війна накладає певні обмеження на спортсменів, які представляють Україну на міжнародних змаганнях. Вона також підтвердила, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ. Горуна став на захист Магучіх, заявивши, що спорт поза політикою. 
  • У липні Пустомитівський райсуд Львівської області арештував земельні ділянки, які у 2019 році тодішній голова Львівської ОДА Маркіян Мальський виділив у власність чотирьом відомим спортсменам, оскільки вони перебувають у власності інших людей.

Українська правда
Теми: ЛьвівОлімпіаданерухомість


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Бойовики вбили трьох українців у колонії ОРДО

В Україні дощитиме до кінця тижня

фотоНові призначення у ЗСУ: Зеленський представив командувачів Повітряних сил та ДШВ

Новини 9 серпня: обійми Магучіх з росіянкою, візит Меркель

Зеленський відповів на звинувачення Лукашенка у підготовці бойовиків

У Білорусі ліквідували ПЕН-центр, яким керує нобелівська лауреатка

Усі новини...
Львів
6 патрульним дали по 8 років в’язниці за перевищення повноважень
Буревій забрав життя двох людей у Львові
У центрі Львова вночі згоріло три авто
Останні новини
23:46
Бойовики вбили трьох українців у колонії ОРДО
23:22
Мінфін США назвав імена "гаманців" Лукашенка, що потрапили під нові санкції
23:00
9 людей померли в російській лікарні через прорив труби з киснем
22:37
Україна в річницю невизнаних виборів застерегла Росію від поглинання Білорусі
22:15
В Україні дощитиме до кінця тижня
21:54
Новини економіки: новий тимчасовий голова Укрзалізниці, банки просять згортати кредити "5-7-9"
21:39
Збитки від повеней в Німеччині можуть сягнути 20-30 млрд євро
21:22
фотоНові призначення у ЗСУ: Зеленський представив командувачів Повітряних сил та ДШВ
21:00
Новини 9 серпня: обійми Магучіх з росіянкою, візит Меркель
20:48
"Інвестняні": інвестори можуть подавати заявки, закон запрацював
Усі новини...