Зустріч президентів США та України завершилась
Середа, 1 вересня 2021, 23:52
Після двох годин перемовин зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена завершилась.
Джерело: Зеленський у Twitter
Деталі: Український президент вже залишив Білий дім. Спілкування із ЗМІ не було запланованим. Водночас сторони оприлюднили спільну заяву. ЇЇ повний текст можна прочитати на "Українській правді".
За словами Зеленського, на зустрічі пріоритетними для обговорення були безпекові питання. Зокрема, йшлось про безпеку на Донбасі, в окупованому Криму, в Чорноморсько-Азовському регіоні й енергетичну безпека України та Європи.
Надалі у президента запланова зустріч із конгресменами.
Нагадаємо:
- Україна пообіцяла Сполученим Штатам посилити покарання за ксенофобію та насильство проти представників спільноти ЛГБТ.
- Сполучені Штати підтвердили, що виступають проти газопроводу в обхід України "Північний потік – 2".
- У спільній заяві двох країн під час візиту президента Володимира Зеленського до США йдеться про активізацію роботи Комісії стратегічного партнерства, заклик Росії припинити агресію, підтвердження надання безпекової допомоги Києву та співпрацю у секторі оборони.
- Сполучені Штати планують виділити Україні до кінця 2021 року 463 мільйони доларів на втілення реформ.
Українська правда