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Зустріч президентів США та України завершилась

Середа, 1 вересня 2021, 23:52
Фото: ОП

Після двох годин перемовин зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена завершилась. 

Джерело: Зеленський у Twitter 

Деталі: Український президент вже залишив Білий дім. Спілкування із ЗМІ не було запланованим. Водночас сторони оприлюднили спільну заяву. ЇЇ повний текст можна прочитати на "Українській правді". 

За словами Зеленського, на зустрічі пріоритетними для обговорення були безпекові питання. Зокрема, йшлось про безпеку на Донбасі, в окупованому Криму, в Чорноморсько-Азовському регіоні й енергетичну безпека України та Європи.

Надалі у президента запланова зустріч із конгресменами. 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: ЗеленськийБайден


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