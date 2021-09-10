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Доба на Донбасі: двоє поранених та численні обстріли противника 

П'ятниця, 10 вересня 2021, 07:33

9 вересня російські окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого двоє українських військових отримання поранення. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Про поранених повідомлялось напередодні. Наразі в штабі кажуть, що стан одного з військових – тяжкий, іншого – задовільний. 

Біля Гранітного російські найманці застосували великокаліберні кулемети.

Неподалік Красногорівки противник двічі вів вогонь з мінометів 120 калібру та  ручних протитанкових гранатометів.

Під щільний вогонь противника потрапили позиції наших захисників поблизу Верхньоторецького. Там ворог здійснив численні обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл околиць Верхньоторецького із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільні будівлі дачного кооперативу. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Біля Нью-Йорку російські найманці обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Новозванівки російсько-окупаційні війська п’ять разів вели вогонь із  забороненої зброї, застосувавши міномети 120-го калібру, а також станкові протитанкові гранатомети.   

В районі населеного пункту Катеринівка окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 10 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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