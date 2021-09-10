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Сутки на Донбассе: двое раненых и многочисленные обстрелы противника

Пятница, 10 сентября 2021, 07:33

9 сентября российские оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военных получения ранения.

Источник: штаб ООС

Детали: О раненых сообщалось накануне. Сейчас в штабе говорят, что состояние одного из военных – тяжелое, второго – удовлетворительное.

У Гранитного российские наемники применили крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку Красногоровки противник дважды вел огонь из минометов 120 калибра и ручных противотанковых гранатометов.

Под плотный огонь противника попали позиции наших защитников вблизи Верхнеторецкого. Там враг совершил многочисленные обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Также российско-оккупационные войска совершили обстрел окрестностей Верхнеторецкого из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены гражданские здания дачного кооператива. Пострадавших среди местного населения нет.

Возле Нью-Йорка российские наемники обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новозвановки российско-оккупационные войска пять раз вели огонь из запрещенного оружия, применив минометы 120-го калибра, а также станковые противотанковые гранатометы.

В районе Катериновки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра 10 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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