Сутки на Донбассе: двое раненых и многочисленные обстрелы противника
9 сентября российские оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военных получения ранения.
Источник: штаб ООС
Детали: О раненых сообщалось накануне. Сейчас в штабе говорят, что состояние одного из военных – тяжелое, второго – удовлетворительное.
У Гранитного российские наемники применили крупнокалиберные пулеметы.
Неподалеку Красногоровки противник дважды вел огонь из минометов 120 калибра и ручных противотанковых гранатометов.
Под плотный огонь противника попали позиции наших защитников вблизи Верхнеторецкого. Там враг совершил многочисленные обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Также российско-оккупационные войска совершили обстрел окрестностей Верхнеторецкого из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены гражданские здания дачного кооператива. Пострадавших среди местного населения нет.
Возле Нью-Йорка российские наемники обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Новозвановки российско-оккупационные войска пять раз вели огонь из запрещенного оружия, применив минометы 120-го калибра, а также станковые противотанковые гранатометы.
В районе Катериновки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.
На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
По состоянию на 7:00 утра 10 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.