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"Дія" не працюватиме добу: запускають оновлення

П'ятниця, 10 вересня 2021, 10:04
Дія не працюватиме добу: запускають оновлення
Фото diia.gov.ua

Портал державних послуг "Дія" не працюватиме 10 вересня у зв’язку з запуском оновлень.

Джерело: "Дія" у Facebook

Дослівно: "Послуги на порталі оновлюються та будуть недоступні…Ми працюємо в турборежимі, щоб послуги відновилися якнайшвидше".

Деталі: Повідомляється, що "Дія" оновлюватиме адресні довідники, щоб безпомилково відображалася належність населених пунктів до громад.

Послуги знову запрацюють 11 вересня.

Українська правда

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Теми: Дія
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