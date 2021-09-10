"Дія" не працюватиме добу: запускають оновлення

Портал державних послуг "Дія" не працюватиме 10 вересня у зв’язку з запуском оновлень.

Джерело: "Дія" у Facebook

Дослівно: "Послуги на порталі оновлюються та будуть недоступні…Ми працюємо в турборежимі, щоб послуги відновилися якнайшвидше".

Деталі: Повідомляється, що "Дія" оновлюватиме адресні довідники, щоб безпомилково відображалася належність населених пунктів до громад.

Послуги знову запрацюють 11 вересня.