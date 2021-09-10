"Дия" не будет сутки: запускают обновления
Пятница, 10 сентября 2021, 10:04
Портал государственных услуг "Дия" не работать 10 сентября в связи с запуском обновлений.
Источник: "Дия" в Facebook
Дословно: "Услуги на портале обновляются и будут недоступны... Мы работаем в турборежиме, чтобы услуги возобновились как можно скорее".
Детали: Сообщается, что "Дия" будет обновлять адресные справочники, чтобы безошибочно отображалась принадлежность населенных пунктов к общинам.
Услуги снова заработают 11 сентября.
Украинская правда