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"Дия" не будет сутки: запускают обновления

Пятница, 10 сентября 2021, 10:04
Дия не будет сутки: запускают обновления
Фото diia.gov.ua

Портал государственных услуг "Дия" не работать 10 сентября в связи с запуском обновлений.

Источник: "Дия" в Facebook

Дословно: "Услуги на портале обновляются и будут недоступны... Мы работаем в турборежиме, чтобы услуги возобновились как можно скорее".

Детали: Сообщается, что "Дия" будет обновлять адресные справочники, чтобы безошибочно отображалась принадлежность населенных пунктов к общинам.

Услуги снова заработают 11 сентября.

Украинская правда

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Темы: Дія
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