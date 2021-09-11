Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Законопроект об олигархах направили в "Венецианку"

Суббота, 11 сентября 2021, 01:09
Законопроект об олигархах направили в Венецианку

Законопроект об олигархах №5599 направили на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Источник: ZN со ссылкой на спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова

Детали: Разумков в письме к председателю комиссии Джанни Букиккио сообщил, что к нему поступило письмо от уполномоченной ВР по правам человека Людмилы Денисовой. В нем были предостережения о возможном нарушении прав человека посредством принятия этого законопроекта. Также, предлагалось направить законопроект для вывода Венецианской комиссии.

Кроме того, аналогичную позицию высказали все четыре оппозиционные депутатские фракции.

Предыстория:

  • 1 июля Рада в первом чтении одобрила законопроект об олигархах №5599.
  • Законопроект предлагает определять олигарха как "лицо, что имеет значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), что одновременно отвечает по меньшей мере трем признакам".
  • Чтобы считаться олигархом необходимо участвовать в политической жизни, иметь значительное влияние на средства массовой информации, быть монополистом на общегосударственном товарном рынке и владеть активами на более чем 1 миллион прожиточных минимумов. Если три из этих признаков будут присутствовать у одного человека, то он вносится в Реестр олигархов. Решение о включении в Реестр олигархов принимает Совет национальной безопасности и обороны на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета.
  • Если лицо попало в Реестр олигархов, к нему применяют ряд ограничений. В частности, будет запрещено осуществлять взносы в поддержку политических партий и участвовать в большой приватизации. Также лица из этого Реестра должны будут подавать декларацию о доходах.
  • Кроме того, в законе вводится понятие "декларации о контактах". Их хотят обязать подавать всех госслужащих, если они контактировали с олигархом или его представителем.

"Украинская правда" в Threads

Темы: олигархиРазумков Дмитрий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
олигархи
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Банк в Финляндии разрешил Ротенбергу вывести активы незадолго до наложения санкций ЕС
Италия заморозила активы российских олигархов на сумму 2 млрд евро
Последние новости
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
Все новости...
Реклама: