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Законопроект об олигархах направили в "Венецианку"

Суббота, 11 сентября 2021, 01:09

Законопроект об олигархах №5599 направили на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Источник: ZN со ссылкой на спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова

Детали: Разумков в письме к председателю комиссии Джанни Букиккио сообщил, что к нему поступило письмо от уполномоченной ВР по правам человека Людмилы Денисовой. В нем были предостережения о возможном нарушении прав человека посредством принятия этого законопроекта. Также, предлагалось направить законопроект для вывода Венецианской комиссии.

Кроме того, аналогичную позицию высказали все четыре оппозиционные депутатские фракции.

Предыстория:

  • 1 июля Рада в первом чтении одобрила законопроект об олигархах №5599.
  • Законопроект предлагает определять олигарха как "лицо, что имеет значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), что одновременно отвечает по меньшей мере трем признакам".
  • Чтобы считаться олигархом необходимо участвовать в политической жизни, иметь значительное влияние на средства массовой информации, быть монополистом на общегосударственном товарном рынке и владеть активами на более чем 1 миллион прожиточных минимумов. Если три из этих признаков будут присутствовать у одного человека, то он вносится в Реестр олигархов. Решение о включении в Реестр олигархов принимает Совет национальной безопасности и обороны на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета.
  • Если лицо попало в Реестр олигархов, к нему применяют ряд ограничений. В частности, будет запрещено осуществлять взносы в поддержку политических партий и участвовать в большой приватизации. Также лица из этого Реестра должны будут подавать декларацию о доходах.
  • Кроме того, в законе вводится понятие "декларации о контактах". Их хотят обязать подавать всех госслужащих, если они контактировали с олигархом или его представителем.

Темы: олигархиРазумков Дмитрий
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