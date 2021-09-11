Законопроект об олигархах направили в "Венецианку"

Законопроект об олигархах №5599 направили на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Источник: ZN со ссылкой на спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова

Детали: Разумков в письме к председателю комиссии Джанни Букиккио сообщил, что к нему поступило письмо от уполномоченной ВР по правам человека Людмилы Денисовой. В нем были предостережения о возможном нарушении прав человека посредством принятия этого законопроекта. Также, предлагалось направить законопроект для вывода Венецианской комиссии.

Кроме того, аналогичную позицию высказали все четыре оппозиционные депутатские фракции.

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