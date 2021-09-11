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Війна на Донбасі: загинув військовий, ще троє — поранені

Субота, 11 вересня 2021, 07:33
Війна на Донбасі: загинув військовий, ще троє — поранені

11 вересня на Донбасі було 2 порушення режиму припинення вогню окупантами. В результаті ворожого вогню один український військовослужбовець загинув – він дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Ще троє військовослужбовців дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїнів госпіталізували. Стан їхнього здоров’я - середньої тяжкості.

Зокрема, в районі Новогнатівки ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм.

Поблизу Золотого-4 російсько-окупаційні війська вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

10 вересня було 8 порушень "тиші" на Донбасі. У районі Попасної окупанти стріляли із автоматичних станкових гранатометів та мінометів 120 калібру, біля Золотого-4 – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Широкиного та Водяного російсько-окупаційні війська застосували гранатомети різних систем.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, на Луганщині та Донеччині пролетіли два ворожі БПЛА типу "ОРЛАН-10" з перетином лінії розмежування.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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