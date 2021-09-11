Війна на Донбасі: загинув військовий, ще троє — поранені
11 вересня на Донбасі було 2 порушення режиму припинення вогню окупантами. В результаті ворожого вогню один український військовослужбовець загинув – він дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Ще троє військовослужбовців дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїнів госпіталізували. Стан їхнього здоров’я - середньої тяжкості.
Зокрема, в районі Новогнатівки ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм.
Поблизу Золотого-4 російсько-окупаційні війська вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
10 вересня було 8 порушень "тиші" на Донбасі. У районі Попасної окупанти стріляли із автоматичних станкових гранатометів та мінометів 120 калібру, біля Золотого-4 – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу Широкиного та Водяного російсько-окупаційні війська застосували гранатомети різних систем.
На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Крім того, на Луганщині та Донеччині пролетіли два ворожі БПЛА типу "ОРЛАН-10" з перетином лінії розмежування.