Война на Донбассе: погиб военный, еще трое — ранены

11 сентября на Донбассе было 2 нарушения режима прекращения огня оккупантами. В результате вражеского огня один украинский военнослужащий погиб - он получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

Источник: штаб ООС

Детали: Еще трое военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воинов госпитализировали. Состояние их здоровья - средней тяжести.

В частности, в районе Новогнатовки враг применил запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм.

Вблизи Золотого-4 российско-оккупационные войска вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

10 сентября было 8 нарушений "тишины" на Донбассе. В районе Попасной оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов и минометов 120 калибра, у Золотого-4 - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкино и Водяного российско-оккупационные войска применили гранатометы различных систем.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь в ответ.

Кроме того, в Луганской и Донецкой областях пролетели два враждебных БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.