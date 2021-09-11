Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Количество новых случаев COVID и госпитализаций продолжает расти

Суббота, 11 сентября 2021, 08:23
Количество новых случаев COVID и госпитализаций продолжает расти

За сутки 10 сентября в Украине зафиксировано 3869 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1102 человека, 69 больных умерли, выздоровели 1738 человек.

Источник: Минздрав

Детали: Среди новых заболевших – 387 детей и 76 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (379), в г. Киев (370), Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.

Протестировано методом ПЦР – 33 162 человека, методом ИФА – 7 879 человек, экспресс-тестами – 24 364 человека.

За все время пандемии в Украине официально заболело 2 314 423 человека, выздоровели – 2 220 611 человек, летальных случаев – 54 320, проведено ПЦР-тестов – 12 250 193.

Что предшествовало: 9 сентября в Украине зафиксировали 3615 новых случаев коронавирусной болезни, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 1056 человек, умерли от осложнений 76 человек, выздоровели 1310 человек.

За сутки 8 сентября в Украине зафиксировали 3 663 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 981 человека, умер 61 человек, выздоровели 1 546 человек.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
Все новости...
Реклама: