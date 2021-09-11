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Количество новых случаев COVID и госпитализаций продолжает расти

Суббота, 11 сентября 2021, 08:23

За сутки 10 сентября в Украине зафиксировано 3869 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1102 человека, 69 больных умерли, выздоровели 1738 человек.

Источник: Минздрав

Детали: Среди новых заболевших – 387 детей и 76 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (379), в г. Киев (370), Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.

Протестировано методом ПЦР – 33 162 человека, методом ИФА – 7 879 человек, экспресс-тестами – 24 364 человека.

За все время пандемии в Украине официально заболело 2 314 423 человека, выздоровели – 2 220 611 человек, летальных случаев – 54 320, проведено ПЦР-тестов – 12 250 193.

Что предшествовало: 9 сентября в Украине зафиксировали 3615 новых случаев коронавирусной болезни, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 1056 человек, умерли от осложнений 76 человек, выздоровели 1310 человек.

За сутки 8 сентября в Украине зафиксировали 3 663 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 981 человека, умер 61 человек, выздоровели 1 546 человек.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирус
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