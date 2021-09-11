РНБО розгляне "банкопад" в Україні – Данілов

Рада нацбезпеки і оборони розгляне ситуацію в банківському секторі в Україні.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов на конференції YES Brainstorming у суботу в Києві

Пряма мова: "Наступний кейс, який ми будемо розглядати на РНБО за дорученням президента – це як сталося, що грошей немає, олігархи додаткові з'явилися після таких "банкопадів" у нашій країні. Це речі, які мають бути абсолютно публічними".

Деталі: Данілов також заявив, що зловживання Ігоря Коломойського з "Приватбанком" не були б можливими без спільників у Національному банку.

"Тут прозвучало прізвище Ігоря Валерійовича Коломойського. Так от я можу сказати: якби не були спільники в Національному банку України, він жодним чином не міг би нічого робити. Це інституція, яка мала контролювати всі ці речі. Але вони сьогодні всі працюють на своїх посадах, вони поважні, вони мають іти одним гуртом до того процесу, який ми закидаємо Ігорю Валерійовичу Коломойському", - сказав він.

"Чи продовжується це зараз? Мені складно сказати, але певні речі, які відбуваються в нашій банківській системі, не дивують. 96 мільярдів ми сплатили за ту ситуацію, що якісь власники щось там не додають", - зазначив Данілов.