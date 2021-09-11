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СНБО рассмотрит "банкопад" в Украине – Данилов

Суббота, 11 сентября 2021, 12:44

Совет нацбезопасности и обороны рассмотрит ситуацию в банковском секторе в Украине.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов на конференции YES Brainstorming в субботу в Киеве

Прямая речь: "Следующий кейс, который мы будем рассматривать на СНБО по поручению президента – это как случилось, что денег нет, олигархи дополнительные появились после таких "банкопадов" в нашей стране. Это вещи, которые должны быть абсолютно публичными".

Детали: Данилов также заявил, что злоупотребление Игоря Коломойского с "Приватбанком" не были бы возможными без сообщников в Национальном банке.

"Здесь прозвучала фамилия Игоря Валерьевича Коломойского. Так вот я могу сказать: если бы не были сообщники в Национальном банке Украины, он никоим образом не мог бы ничего делать. Это организация, которая должна была контролировать все эти вещи. Но они сегодня все работают на своих должностях, они уважаемые, они должны идти одной группой к тому процессу, который мы предъявляем Игорь Валерьевичу Коломойскому", - сказал он.

"Продолжается ли это сейчас? Мне сложно сказать, но некоторые вещи, которые происходят в нашей банковской системе, не удивляют. 96 миллиардов мы заплатили за ту ситуацию, что какие-то владельцы что-то там не добавляют", - отметил Данилов.

Катерина Тищенко, УП
Темы: СНБОбанкиДаниловКоломойский
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