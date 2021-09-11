Данілов заявив про наявність 2-3 олігархів в аграрній сфері

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що в Україні з'явилося щонайменше 2-3 олігархи в аграрній сфері, які накопичили статки завдяки забороні вільного продажу землі.

Джерело: Данілов на конференції YES Brainstorming у суботу в Києві

Пряма мова: "Насправді вони (олігархи – ред.) працюють доволі акуратно, вони такі чемні люди. Яскравий приклад – це коли десятки років в Україні саме латифундисти, яким потрібен був час, щоб накопичити свої земельні… користувалися можливістю, корумпували нашу Верховну Раду, і вона постійно відмовляла у вільному продажі землі. Врешті-решт це сталося.

Але ми маємо сьогодні вже щонайменше 2-3 олігарха саме в аграрній сфері, які побудували свою систему завдяки тому, що наше законодавство… В грудні це було як "Отче наш", що наші депутати кажуть: "Ні, ви не можете розпоряджатися своєю власністю, ви маєте бути такими собі нібито власниками з забороною розпоряджатися своїм майном"".

Деталі: Прізвища цих олігархів Данілов не назвав.