Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Данілов заявив про наявність 2-3 олігархів в аграрній сфері

Субота, 11 вересня 2021, 13:06
Данілов заявив про наявність 2-3 олігархів в аграрній сфері

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що в Україні з'явилося щонайменше 2-3 олігархи в аграрній сфері, які накопичили статки завдяки забороні вільного продажу землі.

Джерело: Данілов на конференції YES Brainstorming у суботу в Києві

Пряма мова: "Насправді вони (олігархи – ред.) працюють доволі акуратно, вони такі чемні люди. Яскравий приклад – це коли десятки років в Україні саме латифундисти, яким потрібен був час, щоб накопичити свої земельні… користувалися можливістю, корумпували нашу Верховну Раду, і вона постійно відмовляла у вільному продажі землі. Врешті-решт це сталося.

Але ми маємо сьогодні вже щонайменше 2-3 олігарха саме в аграрній сфері, які побудували свою систему завдяки тому, що наше законодавство… В грудні це було як "Отче наш", що наші депутати кажуть: "Ні, ви не можете розпоряджатися своєю власністю, ви маєте бути такими собі нібито власниками з забороною розпоряджатися своїм майном"".

Деталі: Прізвища цих олігархів Данілов не назвав.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Даніловолігархиземля
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Данілов
ЗСУ роблять неможливе, але треба значно більше зброї − Данілов
Захід має розпрощатися з ілюзією, що Росія збережеться в нинішньому вигляді – Данілов
Теракт росіян на ЗАЕС буде вважатись застосуванням ядерної зброї – Данілов
Останні новини
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
Усі новини...
Реклама: