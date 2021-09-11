Данилов заявил о наличии 2-3 олигархов в аграрной сфере

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что в Украине появилось как минимум 2-3 олигарха в аграрной сфере, которые накопили состояние благодаря запрету свободной продажи земли.

Источник: Данилов на конференции YES Brainstorming в субботу в Киеве

Прямая речь: "На самом деле они (олигархи - ред.) работают довольно аккуратно, они такие вежливые люди. Яркий пример – это когда десятки лет в Украине именно латифундисты, которым нужно было время, чтобы накопить свои земельные... пользовались возможностью, коррумпировали нашу Верховную Раду, и она постоянно отказывала в свободной продаже земли. В конце концов это произошло.

Но мы сегодня имеем уже не менее 2-3 олигархов именно в аграрной сфере, которые построили свою систему благодаря тому, что наше законодательство... В декабре это было как "Отче наш", что наши депутаты говорят: "Нет, вы не можете распоряжаться своей собственностью, вы должны быть такими себе якобы собственниками с запретом распоряжаться своим имуществом"".

Детали: Фамилии этих олигархов Данилов не назвал.