Вітренко розповів, до яких дій може вдатися РФ після запуску "Північного потоку-2"

Можливе різке зниження "Газпромом" обсягів транзиту природного газу через Україну в разі запуску "Північного потоку-2" призведе до таких змін властивостей газу, які викличуть питання у європейських операторів газотранспортних систем на західному кордоні України.

Джерело: глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, якого цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Якщо ("Газпром" - УП) нічого не даватиме (не закачуватиме газ для транспортування українською ГТС), то нам навіть простіше – нічого не треба виконувати. Але якщо він буде давати якісь невеликі обсяги газу, або якщо буде дуже сильно варіювати: один день максимум, а інший день, скажімо, мінімум – то будуть фізичні проблеми, як забезпечити транзит, необхідні фізико-хімічні властивості газу, які специфіковані згідно з контрактом між українським оператором і операторами Словаччини, Польщі, Угорщини і так далі".

Деталі: за словами очільника НАК, в такій ситуації європейські оператори можуть заявити, що Україна порушує умови контракту за фізико-хімічними властивостями газу, що створює їм певні технічні проблеми і ставить під питання нинішню надійність транзиту газу через Україну.

Вітренко зазначив, що у транзитному контракті з РФ є "якісь загальні положення, які, в принципі, теоретично можуть нас захистити, якщо ми потім підемо до суду", проте потрібно привертати увагу до цієї можливої проблеми вже зараз. Він вважає, що це питання "якимось чином" слід вирішити заздалегідь.

За його словами, для вирішення вказаної проблеми необхідно усунути монополію "Газпрому" на постачання газу з Росії в Європу транзитом через Україну, перенести точки доступу з західного кордону України на кордон з РФ, і саме в цьому був весь сенс переведення роботи української ГТС на європейські правила.

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