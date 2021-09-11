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Вітренко розповів, до яких дій може вдатися РФ після запуску "Північного потоку-2"

Субота, 11 вересня 2021, 17:37
Вітренко розповів, до яких дій може вдатися РФ після запуску Північного потоку-2
Юрій Вітренко, фото з його Facebook

Можливе різке зниження "Газпромом" обсягів транзиту природного газу через Україну в разі запуску "Північного потоку-2" призведе до таких змін властивостей газу, які викличуть питання у європейських операторів газотранспортних систем на західному кордоні України.

Джерело: глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, якого цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Якщо ("Газпром" - УП) нічого не даватиме (не закачуватиме газ для транспортування українською ГТС), то нам навіть простіше – нічого не треба виконувати. Але якщо він буде давати якісь невеликі обсяги газу, або якщо буде дуже сильно варіювати: один день максимум, а інший день, скажімо, мінімум – то будуть фізичні проблеми, як забезпечити транзит, необхідні фізико-хімічні властивості газу, які специфіковані згідно з контрактом між українським оператором і операторами Словаччини, Польщі, Угорщини і так далі".

Деталі: за словами очільника НАК, в такій ситуації європейські оператори можуть заявити, що Україна порушує умови контракту за фізико-хімічними властивостями газу, що створює їм певні технічні проблеми і ставить під питання нинішню надійність транзиту газу через Україну.

Вітренко зазначив, що у транзитному контракті з РФ є "якісь загальні положення, які, в принципі, теоретично можуть нас захистити, якщо ми потім підемо до суду", проте потрібно привертати увагу до цієї можливої проблеми вже зараз. Він вважає, що це питання "якимось чином" слід вирішити заздалегідь.

За його словами, для вирішення вказаної проблеми необхідно усунути монополію "Газпрому" на постачання газу з Росії в Європу транзитом через Україну, перенести точки доступу з західного кордону України на кордон з РФ, і саме в цьому був весь сенс переведення роботи української ГТС на європейські правила.

Нагадаємо:

  • Введення газопроводу "Північний потік-2" в експлуатацію планується Росією до кінця 2021 року.
  • У Міненерго України, "Нафтогазі" і операторі ГТС України допустили, що в разі запуску "Північного потоку-2" "Газпром" готовий буде різко скоротити постачання газу через Україну, не чекаючи на завершення поточного контракту в 2024 році і попри необхідність оплати невикористаних потужностей ОГТСУ.
  • Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія вже почала використовувати газопровід "Північний потік-2" як зброю проти України.

"Українська правда" в Threads

Теми: Північний потік-2ГТСРосіяНафтогазГазпром
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