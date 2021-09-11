Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Витренко рассказал, на что может пойти РФ после запуска "Северного потока-2"

Суббота, 11 сентября 2021, 17:37
Витренко рассказал, на что может пойти РФ после запуска Северного потока-2
Юрий Витренко, фото из его Facebook

Возможное резкое снижение "Газпромом" объемов транзита природного газа через Украину в случае запуска "Северного потока-2" приведет к таким изменениям свойств газа, которые вызовут вопросы у европейских операторов газотранспортных систем на западной границе Украины.

Источник: глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, которого цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Если ("Газпром"- УП) ничего не даст (не будет закачивать газ для транспортировки по украинской ГТС), то нам даже проще - ничего не надо делать. Но если он будет давать какие-то небольшие объемы газа, или если очень сильно варьировать: один день максимум, а другой день, скажем, минимум – то будут физические проблемы с тем, как обеспечить транзит, нужные физико-химические свойства газа, которые специфицированы согласно контракта между украинским оператором и операторами Словакии, Польши, Венгрии и так далее".

Детали: по словам главы НАК, в такой ситуации европейские операторы могут заявить, что Украина нарушает условия контракта по физико-химическим свойствам газа, создает им определенные технические проблемы и ставит под вопрос нынешнюю надежность транзита газа через Украину.

Витренко отметил, что в транзитном контракте есть "какие-то общие положения, которые, в принципе, теоретически могут нас защитить, если мы потом пойдем в суд", однако следует привлекать внимание к этой возможной проблеме уже сейчас. Он считает, следует этот вопрос "каким-то образом" решить заранее.

По его словам, для решения указанной проблемы необходимо устранить монополию "Газпрома" на поставку газа из России в Европу транзитом через Украину, перенести точки доступа с западной границы Украины на границу с РФ, и именно в этом был весь смысл перевода работы украинской ГТС на европейские правила.

Напомним:

  • Ввод газопровода "Северный поток-2" в эксплуатацию планируется Россией до конца 2021 года.
  • В Минэнерго Украины, "Нафтогазе" и операторе ГТС Украины допустили, что в случае запуска "Северного потока-2" "Газпром" готов будет резко сократить поставки газа через Украину, не дожидаясь завершения текущего контракта в 2024 году, несмотря на необходимость оплаты неиспользованных мощностей ОГТСУ.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия уже начала использовать газопровод "Северный поток-2" в качестве оружия против Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Северный поток-2ГТСРосcияНефтегазГазпром
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Северный поток-2
Следователи ФРГ и Швеции планируют завершить расследование по "Северным потокам" осенью - СМИ
ЦРУ предостерегало Украину от подрыва "Северных потоков" после предупреждения Нидерландов - СМИ
Зеленский прокомментировал материал WP о "плане Украины" по подрыву "Северных потоков"
Последние новости
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
Все новости...
Реклама: