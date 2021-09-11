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"Шахтар" у Києві взяв три очки в матчі з "Дніпром-1"

Субота, 11 вересня 2021, 21:24
Шахтар у Києві взяв три очки в матчі з Дніпром-1
Фото із соцмереж ФК "Шахтар""

Донецький "Шахтар" у матчі 7 туру української Прем'єр-Ліги переміг СК "Дніпро-1" з рахунком 2:0.

Джерело: трансляція гри, яка пройшла у Києві на НСК "Олімпійський" у суботу, 11 вересня

Деталі: "Шахтар" мав певну перевагу у перші 45-ть хвилин і забив доволі швидкий м'яч. Голом на 15-й хвилині відзначився Фернандо, який пробив у кут воріт із-за меж штрафного майданчика - 1:0. Після забитого голу "гірники" не особливо турбували воротаря дніпрян.

Гості у першому таймі також мали момент. На 24-й хвилині після подачі кутового Артем Довбик поцілив у штангу воріт "Шахтаря". На 57-й хвилині другого тайму "Дніпро-1" знову мав шанс пробити ворота "Шахтаря". Після пасу від Довбика Ігор Когут не зумів переграти Андрія П'ятова.

Гідна відповідь "Шахтаря" сталася лише на 72-й хвилині, але Лассіна Траоре з вигідної позиції пробив вище воріт. У дніпрян також було кілька гострих атак, але з ударами повз ворота.

На 76-й хвилині воротар СК "Дніпро-1" рятує команду після удару Манора Соломона. На 87-й хвилині Траоре ставить крапку у цій зустрічі. Форвард "Шахтаря" ударом у нижній кут воріт зробив рахунок 2:0.

Нагадаємо:

  • Київське "Динамо" у матчі 7 туру української Прем'єр-ліги з рахунком 2:0 здолало харківський "Металіст-1925".
  • Футболіст Кріштіану Роналду двічі забив у першому матчі після повернення у "Манчестер Юнайтед".

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

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