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"Шахтер" в Киеве взял три очка в матче с "Днепром-1"

Суббота, 11 сентября 2021, 21:24
Фото из соцсетей ФК "Шахтер" "

Донецкий "Шахтер" в матче 7 тура украинской Премьер-Лиги победил СК "Днепр-1" со счетом 2:0.

Источник: трансляция игры, которая прошла в Киеве на НСК "Олимпийский" в субботу, 11 сентября

Детали: "Шахтер" имел определенное преимущество в первые 45-ть минут и забил довольно быстрый мяч. Голом на 15-й минуте отличился Фернандо, который пробил в угол ворот из-за пределов штрафной - 1: 0. После забитого гола "горняки" не особо беспокоили вратаря днепрян.

Гости в первом тайме также имели момент. На 24-й минуте после подачи углового Артем Довбик попал в штангу ворот "Шахтера". На 57-й минуте второго тайма "Днепр-1" вновь имел шанс пробить ворота "Шахтера". После паса от Довбика Игорь Когут не сумел переиграть Андрея Пятова.

Достойный ответ "Шахтера" произошел лишь на 72-й минуте, но Лассина Траоре из выгодной позиции пробил выше ворот. У днепрян также было несколько острых атак, но с ударами мимо ворот.

На 76-й минуте вратарь СК "Днепр-1" спасает команду после удара Манора Соломона. На 87-й минуте Траоре ставит точку в этой встрече. Форвард "Шахтера" ударом в нижний угол ворот сделал счет 2:0.

Напомним:

  • Киевское "Динамо" в матче 7 тура украинской Премьер-лиги со счетом 2:0 обыграло харьковский "Металлист-1925".
  • Футболист Криштиану Роналду дважды забил в первом матче после возвращения в "Манчестер Юнайтед".

Николай Аврамчук для УП
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