Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Шахтер" в Киеве взял три очка в матче с "Днепром-1"

Суббота, 11 сентября 2021, 21:24
Шахтер в Киеве взял три очка в матче с Днепром-1
Фото из соцсетей ФК "Шахтер" "

Донецкий "Шахтер" в матче 7 тура украинской Премьер-Лиги победил СК "Днепр-1" со счетом 2:0.

Источник: трансляция игры, которая прошла в Киеве на НСК "Олимпийский" в субботу, 11 сентября

Детали: "Шахтер" имел определенное преимущество в первые 45-ть минут и забил довольно быстрый мяч. Голом на 15-й минуте отличился Фернандо, который пробил в угол ворот из-за пределов штрафной - 1: 0. После забитого гола "горняки" не особо беспокоили вратаря днепрян.

Гости в первом тайме также имели момент. На 24-й минуте после подачи углового Артем Довбик попал в штангу ворот "Шахтера". На 57-й минуте второго тайма "Днепр-1" вновь имел шанс пробить ворота "Шахтера". После паса от Довбика Игорь Когут не сумел переиграть Андрея Пятова.

Достойный ответ "Шахтера" произошел лишь на 72-й минуте, но Лассина Траоре из выгодной позиции пробил выше ворот. У днепрян также было несколько острых атак, но с ударами мимо ворот.

На 76-й минуте вратарь СК "Днепр-1" спасает команду после удара Манора Соломона. На 87-й минуте Траоре ставит точку в этой встрече. Форвард "Шахтера" ударом в нижний угол ворот сделал счет 2:0.

Напомним:

  • Киевское "Динамо" в матче 7 тура украинской Премьер-лиги со счетом 2:0 обыграло харьковский "Металлист-1925".
  • Футболист Криштиану Роналду дважды забил в первом матче после возвращения в "Манчестер Юнайтед".

Николай Аврамчук для УП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Последние новости
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
Все новости...
Реклама: