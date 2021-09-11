Готуємося відбивати повномасштабне вторгнення РФ – головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про активність російсько-окупаційних військ на сході нашої держави та запевнив, що Збройні сили постійно готуються до відбиття різних загроз, у тому числі й повномасштабного вторгнення.

Джерело: Залужний у Facebook

Деталі: За словами головнокомандувача ЗСУ, протягом останнього часу спостерігається збільшення кількості та інтенсивності порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

Від початку вересня ворог обстріляв українські позиції 59 разів, з них 19 – із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок атак гібридних військ Росії один захисник України загинув, 13 отримали поранення, ще 8 – бойові травмування.

Залужний наголосив, що ворожі провокації є інструментом політичного тиску на Україну.

Пряма мова: "Ми, як люди військові, на них (провокації - УП) не піддаємось. Натомість постійно готуємося до відбиття різних загроз, у тому числі й загрози повномасштабного вторгнення. Високий рівень наших бойових спроможностей поряд із готовністю суспільства до спротиву є гарантією стримування агресора і безпеки країни".

Більше деталей: Залужний також розповів про втрати серед бойовиків посилаючись на дані українських розвідників. Так, за їх інформацією, втрати ворога від початку вересня склали 6 убитими і 12 пораненими.

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