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Готовимся отражать полномасштабное вторжение РФ – главнокомандующий ВСУ

Суббота, 11 сентября 2021, 22:28
Готовимся отражать полномасштабное вторжение РФ – главнокомандующий ВСУ
Украинские военные, фото Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал об активности российско-оккупационных войск на востоке нашей страны и заверил, что Вооруженные силы постоянно готовятся к отражению различных угроз, в том числе и полномасштабного вторжения.

Источник: Залужный в Facebook

Детали: По словам главнокомандующего ВСУ, в последнее время наблюдается увеличение количества и интенсивности нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

С начала сентября противник обстрелял украинские позиции 59 раз, из них 19 – из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Вследствие атак гибридных войск России один защитник Украины погиб, 13 получили ранения, еще 8 – боевые травмы.

Залужный отметил, что враждебные провокации являются инструментом политического давления на Украину.

Прямая речь: "Мы, как люди военные, на них (провокации - УП) не поддаемся. Зато постоянно готовимся к отражению различных угроз, в том числе и угрозы полномасштабного вторжения. Высокий уровень наших боевых возможностей наряду с готовностью общества к сопротивлению является гарантией сдерживания агрессора и безопасности страны".

Больше деталей: Залужный также рассказал о потерях среди боевиков ссылаясь на данные украинских разведчиков. Так, по их информации, потери врага с начала сентября составили 6 убитых и 12 раненых.

Напомним:

  • В субботу, 11 сентября вооруженные формирования РФ на востоке Украины 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий погиб один украинский боец, 8 военных получили ранения, еще двое - травмированы.
  • Президент Владимир Зеленский 10 сентября сказал, что допускает возможность полномасштабной войны с Россией.

Темы: войнаРосcияВооруженные силы
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