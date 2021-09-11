Данілов – за перехід України на латинку та обов'язкове вивчення англійської

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Україна має позбутися кирилиці і перейти на латинку, а діти з садочку повинні вивчати англійську.

Джерело: секретар РНБО у розмові з Радіо Свобода

Деталі: Данілов наголосив, що виступає за те, щоб в Україні змалечку діти вчили дві мови – українську та англійську. При цьому перехід на латинку, на його думку, буде важливим кроком.

Пряма мова: "Я за, я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, що нам треба позбавитися кирилиці і перейти на латиницю.

Те, що стосується мови, ви знаєте мою позицію. Я за дві мови в нашій країні. Англійська мова має бути обов’язкова. Тому що, якщо ми кажемо про цивілізований світ, то англійська мова – це мова цивілізованого спілкування. І ми маємо розуміти, що англійську мають знати всі. Хто вже літні, складно, то це одна справа, а, починаючи з дитячого садочка, у школах це має бути".