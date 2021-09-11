Данилов – за переход Украины на латиницу и обязательное изучение английского

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Украине следует избавиться от кириллицы и перейти на латиницу, а дети с садика должны изучать английский.

Источник: секретарь СНБО в беседе с Радио Свобода

Детали: Данилов отметил, что выступает за то, чтобы в Украине детства дети учили два языка - украинский и английский. При этом переход на латиницу, по его мнению, будет важным шагом.

Прямая речь: "Я за, я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться кириллицы и перейти на латиницу.

То, что касается языка, вы знаете мою позицию. Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязательным. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык - это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский должны знать все. Кто уже пожилые, сложно, то это одно дело, а, начиная с детского сада, в школах это должно быть".