Двое военных погибли на Донбассе, девять получили ранения

11 сентября на Донбассе в результате вражеского огня двое украинских военнослужащих погибли, девять - получили ранения, еще один - боевое травмирование.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, состояние здоровья трех защитников - средней тяжести, остальных - удовлетворительное.

Утром 11 сентября в результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью, еще трое военнослужащих получили осколочные ранения и были в состоянии средней тяжести.

Всего 11 сентября было 14 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

В направлении Новогнатовки российские наемники стреляли из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм. Из этого же крупнокалиберного оружия российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Новогнатовки - было повреждено частное здание и прилегающую территорию. Пострадавших среди местного населения нет.

Из артиллерии калибра 122 мм враг дважды вел многочисленные обстрелы вблизи Верхнеторецкого.

В районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вооруженные формирования РФ применили станковые противотанковые гранатометы неподалеку Старогнатовки.

Вблизи Талаковки и Нью-Йорка наемники вели прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Кроме того, в районе Нью-Йорка российско-оккупационные войска с помощью БПЛА сбросили мины калибра 82 мм.

Неподалеку Причепиловки враг применил гранатометы различных систем и минометы 120 калибра.

Также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреляли Водяное, которое на Приазовье.

Позиции вблизи Новоалександровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Донецкой области было два пролета вражеских БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ.