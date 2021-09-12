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Почти у 1,5 тысяч израильтян по возвращении из Украины обнаружили COVID

Воскресенье, 12 сентября 2021, 19:27
Почти у 1,5 тысяч израильтян по возвращении из Украины обнаружили COVID
фото Эльдара Сарахмана, УП

За выходные в Израиле коронавирус обнаружили у 1439 израильтян, вернувшихся из Украины.

Источник: Haaretz со ссылкой на данные Минздрава и полиции Израиля

Детали: За выходные 1713 вернувшихся в Израиль из других стран путешественников получили положительный результат на COVID.

Из них подавляющее большинство – 1439 человек – вернулись из Украины, где тысячи израильтян принимали участие в паломничестве к могиле раввина Нахмана в Умани на Рош ха-Шана.

Кроме того, 47 человек прибыли из Молдовы, 23 – из Австрии и 18 – из США.

В пятницу полиция заявила, что более 200 израильтян, вернувшихся из паломничества в Украине, использовали поддельные тесты на коронавирус.

Они подозреваются в мошенничестве, подделке документов и распространении инфекционного заболевания, что при определенных обстоятельствах считается уголовным преступлением в Израиле.

Всего в субботу COVID в Израиле обнаружили у 10 084 человек.

Предыстория:

  • В Умань на празднование Рош ха-Шана прибыли более 29 тысяч паломников-хасидов.
  • Во время пребывания в Умани паломников-хасидов открыли два уголовных производства, связанных с торговлей похожих на наркотики веществ. Также было составлено два административных протокола. 
  • Иудейский Новый год, Рош ха-Шана, в этом году праздновался 6-8 сентября. Ежегодно хасиды приезжают в это время в Умань на могилу цадика Нахмана.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИзраилькоронавирусУманьхасиды
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