Почти у 1,5 тысяч израильтян по возвращении из Украины обнаружили COVID
За выходные в Израиле коронавирус обнаружили у 1439 израильтян, вернувшихся из Украины.
Источник: Haaretz со ссылкой на данные Минздрава и полиции Израиля
Детали: За выходные 1713 вернувшихся в Израиль из других стран путешественников получили положительный результат на COVID.
Из них подавляющее большинство – 1439 человек – вернулись из Украины, где тысячи израильтян принимали участие в паломничестве к могиле раввина Нахмана в Умани на Рош ха-Шана.
Кроме того, 47 человек прибыли из Молдовы, 23 – из Австрии и 18 – из США.
В пятницу полиция заявила, что более 200 израильтян, вернувшихся из паломничества в Украине, использовали поддельные тесты на коронавирус.
Они подозреваются в мошенничестве, подделке документов и распространении инфекционного заболевания, что при определенных обстоятельствах считается уголовным преступлением в Израиле.
Всего в субботу COVID в Израиле обнаружили у 10 084 человек.
Предыстория:
- В Умань на празднование Рош ха-Шана прибыли более 29 тысяч паломников-хасидов.
- Во время пребывания в Умани паломников-хасидов открыли два уголовных производства, связанных с торговлей похожих на наркотики веществ. Также было составлено два административных протокола.
- Иудейский Новый год, Рош ха-Шана, в этом году праздновался 6-8 сентября. Ежегодно хасиды приезжают в это время в Умань на могилу цадика Нахмана.