Хакери поки не знайшли уразливості в "Дії" – Федоров

Віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляє, що "білим" хакерам поки не вдалося виявити уразливість в системі "Дія".

Джерело: Федоров у "Подробицях тижня" на телеканалі "Інтер" у неділю ввечері, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Конкурс і зараз проходить, він тепер постійний. Гроші поки не виплачували".

Деталі: Міністр підкреслив, що білим хакерам поки не вдалося виявити уразливість у системі "Дія".

Що передувало: Міністерство цифрової трансформації України запустило баг-баунті (Bug Bounty) для "білих" хакерів з пошуку вразливостей у мобільному додатку "Дія" із загальним призовим фондом $35 тис.

27 липня розпочався другий етап баг-баунті застосунку "Дії", Міністерство цифрової трансформації влаштовує його за підтримки USAID.

Перший етап проводився у грудні торік. Тоді у Мінцифри казали, що другий етап триватиме довше і надасть можливість кожному фахівцю з кібербезпеки спробувати свої сили в тестуванні Дії на вразливості.