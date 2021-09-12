Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Хакери поки не знайшли уразливості в "Дії" – Федоров

Неділя, 12 вересня 2021, 20:50
Хакери поки не знайшли уразливості в Дії – Федоров
ФОТО МІНЦИФРИ

Віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляє, що "білим" хакерам поки не вдалося виявити уразливість в системі "Дія".

Джерело: Федоров у "Подробицях тижня" на телеканалі "Інтер" у неділю ввечері, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Конкурс і зараз проходить, він тепер постійний. Гроші поки не виплачували".

Деталі: Міністр підкреслив, що білим хакерам поки не вдалося виявити уразливість у системі "Дія".

Що передувало: Міністерство цифрової трансформації України запустило баг-баунті (Bug Bounty) для "білих" хакерів з пошуку вразливостей у мобільному додатку "Дія" із загальним призовим фондом $35 тис.

27 липня розпочався другий етап баг-баунті застосунку "Дії", Міністерство цифрової трансформації влаштовує його за підтримки USAID.

Перший етап проводився у грудні торік. Тоді у Мінцифри казали, що другий етап триватиме довше і надасть можливість кожному фахівцю з кібербезпеки спробувати свої сили в тестуванні Дії на вразливості.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДіяФедоров
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Дія
У "Дії" тестують оновлену послугу зміни місця проживання
Доктрина Зеленського. Чому промова Президента на День Конституції є надважливою для майбутнього країни
Економічні новини 21 червня: Україна залучає міжнародну допомогу на URC, у "Дії" з’явилась нова облігація
Останні новини
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
Усі новини...
Реклама: