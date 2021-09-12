Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Хакери поки не знайшли уразливості в "Дії" – Федоров

Неділя, 12 вересня 2021, 20:50
ФОТО МІНЦИФРИ

Віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляє, що "білим" хакерам поки не вдалося виявити уразливість в системі "Дія".

Джерело: Федоров у "Подробицях тижня" на телеканалі "Інтер" у неділю ввечері, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Конкурс і зараз проходить, він тепер постійний. Гроші поки не виплачували".

Деталі: Міністр підкреслив, що білим хакерам поки не вдалося виявити уразливість у системі "Дія".

Що передувало: Міністерство цифрової трансформації України запустило баг-баунті (Bug Bounty) для "білих" хакерів з пошуку вразливостей у мобільному додатку "Дія" із загальним призовим фондом $35 тис.

27 липня розпочався другий етап баг-баунті застосунку "Дії", Міністерство цифрової трансформації влаштовує його за підтримки USAID.

Перший етап проводився у грудні торік. Тоді у Мінцифри казали, що другий етап триватиме довше і надасть можливість кожному фахівцю з кібербезпеки спробувати свої сили в тестуванні Дії на вразливості.

Теми: ДіяФедоров
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лукашенко хоче розмістити на кордоні з Україною російські ЗРК С-400

У 12 регіонах перевищено рівень захворюваності на COVID, у 4-х – динаміку госпіталізацій

Зеленський у США розповів, чому вважає некоректним порівняння України з Афганістаном

Головні новини неділі та ночі: смерть судді, загроза енергетичній безпеці Європи

Таліби запроваджують нові правила в афганських вишах

Зеленський розповів про півгодинну розмову з Байденом щодо членства України в НАТО

Усі новини...
Дія
"Дія" не працюватиме добу: запускають оновлення
Міноборони тестує в "Дії" послугу для призовників та військовозобов’язаних
Два роки Мінцифри. Підсумки
Останні новини
12:32
Україна має докласти більше зусиль для вакцинації людей похилого віку – Світовий банк
12:31
Літні вихідні закінчилися, попереду похолодання - синоптик
12:24
Понад 600 тисяч українців уже отримали COVID-сертифікати у "Дії" – Федоров
12:12
СБУ проведе антитерористичні навчання на Київщині
12:05
фото, відеоУ Туреччині перекинувся автобус з українцями, водій загинув
11:49
Курс валют на 13 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:46
Путін розпорядився дати більше грошей військовим і силовикам
11:34
Зеленський утворив Раду з молодіжних питань
11:33
Литва ввела жорсткі обмеження для людей без ковідного "паспорта"
11:27
фотоНа Донбасі вбили розвідника із Запоріжжя
Усі новини...