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Хакеры пока не нашли уязвимости в "Дие" – Федоров

Воскресенье, 12 сентября 2021, 20:50
Хакеры пока не нашли уязвимости в Дие – Федоров
фото Минцифры

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявляет, что "белым" хакерам пока не удалось выявить уязвимости в системе "Дия".

Источник: Федоров в "Подробностях недели" на телеканале "Интер" в воскресенье вечером, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Конкурс и сейчас проходит, он теперь постоянный. Деньги пока не выплачивали".

Детали: Министр подчеркнул, что белым хакерам пока не удалось выявить уязвимости в системе "Дия".

Что предшествовало: Министерство цифровой трансформации Украины запустило баг-баунти (Bug Bounty) для "белых" хакеров по поиску уязвимостей в мобильном приложении "Дия" с общим призовым фондом $35 тыс.

27 июля начался второй этап баг-баунти приложения "Дия", Министерство цифровой трансформации устраивает его при поддержке USAID.

Первый этап проводился в декабре прошлого года. Тогда в Минцифры говорили, что второй этап продлится дольше и позволит каждому специалисту по кибербезопасности попробовать свои силы в тестировании Дии на уязвимости.

Темы: ДіяФедоров
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