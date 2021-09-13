Кияни зможуть слідкувати за транспортом у "Києві цифровому"

Кияни зможуть відслідковувати рух міського транспорту у смартфоні за допомогою сервісу "Київ цифровий".

Джерело: Facebook-сторінка "Київ цифровий"

Дослівно: "Подорожувати містом із Цифровим стане ще зручніше. Вже працюємо над новим сервісом – Рух транспорту. Міські автобуси, тролейбуси та трамваї будуть у вашому смартфоні".

Деталі: Як анонсується, з новим сервісом можна буде переглядати маршрути та зупинки міського транспорту, дивитися за рухом транспорту на мапі, а також зберігати потрібні маршрути, щоб мати їх під рукою.

Спершу сервіс працюватиме у бета-версії – і його будуть удосконалювати та доповнювати за відгуками користувачів.

Поки що "Київ цифровий" працює над тестовою версією "Руху транспорту".

Нагадаємо: Досі розклад громадського транспорту у столиці можна було дивитися на сайті "Київпастрансу", а за актуальним рухом автобусів, трамваїв та тролейбусів можна було слідкувати за мапою на EasyWay.

У січні 2021 року столична влада замінила "Kyiv Smart City" на "Київ цифровий", не попередивши про це користувачів транспортних карток та відповідного сервісу.

У лютому заступник директора комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр ГІОЦ" Євген Коробенко заявляв, що новий застосунок – це "місто в телефоні".

Анонсувалося, що застосунок дозволить оплачувати паркування в Києві, голосувати за проєкти в рамках Громадського бюджету Києва, зменшити кількість заторів та оптимізувати транспортні потоки за допомогою машинного навчання.