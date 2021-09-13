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Киевляне смогут следить за транспортом в "Киеве цифровом"

Понедельник, 13 сентября 2021, 11:26
Фото с nashkiev.ua

Киевляне смогут отслеживать движение транспорта в смартфоне с помощью сервиса "Киев цифровой".

Источник: Facebook-страница "Киев цифровой"

Дословно: "Путешествовать по городу с Цифровым станет еще удобнее. Уже работаем над новым сервисом – Движение транспорта. Городские автобусы, троллейбусы и трамваи будут в вашем смартфоне".

Детали: Как анонсируется, с новым сервисом можно будет просматривать маршруты и остановки городского транспорта, следить за движением транспорта на карте, а также сохранять нужные маршруты, чтобы иметь их под рукой.

Сначала сервис будет работать в бета-версии – и его будут совершенствовать и дополнять по отзывам пользователей.

Пока что "Киев цифровой" работает над тестовой версией "Движения транспорта".

Напомним: До сих пор расписание общественного транспорта в столице можно было смотреть на сайте "Киевпасстранс", а за актуальным движением автобусов, трамваев и троллейбусов можно было следить по карте на EasyWay.

В январе 2021 года столичные власти заменили "Kyiv Smart City" на "Киев цифровой", не предупредив об этом пользователей транспортных карт и соответствующего сервиса.

В феврале заместитель директора коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр ГИВЦ" Евгений Коробенко заявлял, что новое приложение – это "город в телефоне".

Анонсировалось, что приложение позволит оплачивать парковку в Киеве, голосовать за проекты в рамках Общественного бюджета Киева, уменьшить количество заторов и оптимизировать транспортные потоки с помощью машинного обучения.

Темы: Киевтранспорттехнологиидиджитализация
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