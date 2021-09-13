На Донбасі вбили розвідника із Запоріжжя

11 вересня під час виконання бойового завдання загинув розвідник глибинної розвідки 74 орб Денис Герман із Запоріжжя.

Джерело: Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у Facebook

Деталі: Зазначається, що військовий народився 29 вересня 1989 року у Запоріжжі.

Навчався у загальноосвітній школі № 91, закінчив "Класичний приватний ліцей", набув вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" та здобув кваліфікацію магістра права.

29 вересня Денису мало виповнитися 32 роки.

Нагадаємо: У неділю внаслідок попадання протитанкової керованої ракети у вантажівку загинув її водій, матрос Артур Голуб із Житомирщини.