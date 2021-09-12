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Стало відоме ім'я загиблого військового: ракета влучила у вантажівку

Неділя, 12 вересня 2021, 22:55
Стало відоме ім'я загиблого військового: ракета влучила у вантажівку
фото: 503 обмп

У неділю внаслідок попадання протитанкової керованої ракети у вантажівку загинув її водій, матрос Артур Голуб із Житомирщини.

Джерело: 503 Окремий батальйон морської піхоти

Дослівно: "Сьогодні ворожа нечисть забрала життя нашого побратима, влучивши протитанковою керованою ракетою у вантажівку, якою він кермував.

Загинув матрос Артур Голуб з Житомирщини, йому було лише 27 років".

Що передувало: У вечірньому зведенні пресцентр ООС повідомив, що в неділю внаслідок ворожого обстрілу військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям.

Зокрема, зазначалося, що в районі населеного пункту Верхньоторецьке російські окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.

"Українська правда" у Threads

Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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