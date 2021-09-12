Стало відоме ім'я загиблого військового: ракета влучила у вантажівку
Неділя, 12 вересня 2021, 22:55
У неділю внаслідок попадання протитанкової керованої ракети у вантажівку загинув її водій, матрос Артур Голуб із Житомирщини.
Джерело: 503 Окремий батальйон морської піхоти
Дослівно: "Сьогодні ворожа нечисть забрала життя нашого побратима, влучивши протитанковою керованою ракетою у вантажівку, якою він кермував.
Загинув матрос Артур Голуб з Житомирщини, йому було лише 27 років".
Що передувало: У вечірньому зведенні пресцентр ООС повідомив, що в неділю внаслідок ворожого обстрілу військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям.
Зокрема, зазначалося, що в районі населеного пункту Верхньоторецьке російські окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.