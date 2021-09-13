На Донбассе убили разведчика из Запорожья

11 сентября во время выполнения боевой задачи погиб разведчик глубинной разведки 74 орб Денис Герман из Запорожья.

Источник: Запорожский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Facebook

Детали: Отмечается, что военный родился 29 сентября 1989 в Запорожье.

Учился в общеобразовательной школе № 91, закончил "Классический частный лицей", получил высшее образование по специальности "Правоведение" и получил квалификацию магистра права.

29 сентября Денису должно было исполниться 32 года.

Напомним: В воскресенье в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик погиб ее водитель, матрос Артур Голуб с Житомирской области.