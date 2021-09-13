Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Дія" відображатиме небіометричні "закордонки", видані після 2015-го

Понеділок, 13 вересня 2021, 12:53
"Дія"

У сервісі цифрових державних послуг "Дія" відображатимуться небіометричні закордонні паспорти, видані після 2015 року.

Джерело: Telegram-канал "Дія", "Українська правда"

Дослівно: "Тепер у Дії відображатимуться небіометричні закордонні паспорти, що були видані після 2015 року. Такий паспорт підтягнеться у вас автоматично".

Деталі: За даними УП, вже декілька днів у "Дії" відображається небіометричний паспорт, виданий 2015 року.

Загалом у "Дії" доступні: 

✔️ID-картка;

✔️біометричний закордонний паспорт;

✔️небіометричний закордонний, виданий після 2015 року.

Натомість "паспорт-книжечка" в цьому сервісі не відображається. 

Теми: Діяпаспортдіджиталізація
powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Принципові позиції не завжди всім подобаються" – Разумков

Закарпаття переходить у "жовту" зону: як працюватимуть навчальні заклади

Силовики синхронно взялись за Лероса після злитого відео про імітацію нападу на нардепа

Кабмін запровадив жовті та зелені COVID-сертифікати та оновив карантинні правила 

Одіозний помічник начальника поліції Києва звільняється – ЗМІ

Більше половини українців не планують вакцинуватися проти COVID-19. Опитування

Усі новини...
Дія
Понад 600 тисяч українців уже отримали COVID-сертифікати у "Дії" – Федоров
"Дія" попереджатиме користувачів про кредитних шахраїв
Хакери поки не знайшли уразливості в "Дії" – Федоров
Останні новини
06:11
Байден збере у вересні саміт "четвірки"
05:45
6 днів пожежі в Іспанії: евакуйовані починають повертатися додому
04:47
Греція пережила найспекотніше літо за останні 43 роки
03:47
Байден виконував угоду попередника – Блінкен про виведення військ США з Афганістану
02:48
"Принципові позиції не завжди всім подобаються" – Разумков
01:52
У Харкові запустять виробництво китайської вакцини "CoronaVac"
01:11
Під час боїв із рухом опору таліби вбили щонайменше 20 мирних жителів – ВВС
00:28
Закарпаття переходить у "жовту" зону: як працюватимуть навчальні заклади
23:19
У Києві проведуть Акцію пам’яті Георгія Гонгадзе 
22:33
Новини економіки: збитки УЗ, газове ралі, тариф на електроенергію
Усі новини...