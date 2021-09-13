"Дія" відображатиме небіометричні "закордонки", видані після 2015-го

У сервісі цифрових державних послуг "Дія" відображатимуться небіометричні закордонні паспорти, видані після 2015 року.

Джерело: Telegram-канал "Дія", "Українська правда"

Дослівно: "Тепер у Дії відображатимуться небіометричні закордонні паспорти, що були видані після 2015 року. Такий паспорт підтягнеться у вас автоматично".

Деталі: За даними УП, вже декілька днів у "Дії" відображається небіометричний паспорт, виданий 2015 року.

Загалом у "Дії" доступні:

✔️ID-картка;

✔️біометричний закордонний паспорт;

✔️небіометричний закордонний, виданий після 2015 року.

Натомість "паспорт-книжечка" в цьому сервісі не відображається.