"Дія" відображатиме небіометричні "закордонки", видані після 2015-го
Понеділок, 13 вересня 2021, 12:53
У сервісі цифрових державних послуг "Дія" відображатимуться небіометричні закордонні паспорти, видані після 2015 року.
Джерело: Telegram-канал "Дія", "Українська правда"
Дослівно: "Тепер у Дії відображатимуться небіометричні закордонні паспорти, що були видані після 2015 року. Такий паспорт підтягнеться у вас автоматично".
Деталі: За даними УП, вже декілька днів у "Дії" відображається небіометричний паспорт, виданий 2015 року.
Загалом у "Дії" доступні:
✔️ID-картка;
✔️біометричний закордонний паспорт;
✔️небіометричний закордонний, виданий після 2015 року.
Натомість "паспорт-книжечка" в цьому сервісі не відображається.