"Дія" будет отображать небиометрические "загранки", выданные после 2015-го
Понедельник, 13 сентября 2021, 12:53
В сервисе цифровых государственных услуг "Дія" будут отображаться небиометрические заграничные паспорта, выданные после 2015 года.
Источник: Telegram канал "Дія", "Украинская правда"
Дословно: "Теперь в "Дія" будут отображаться небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года. Такой паспорт подтянется у вас автоматически".
Детали: По данным УП, уже несколько дней в сервисе "Дія" отображается небиометрический паспорт, выданный в 2015 году.
Всего в сервисе "Дія" доступны:
✔️ID-карта;
✔️биометрический загранпаспорт;
✔️небиометрический заграничный паспорт, выданный после 2015 года.
А "паспорт-книжечка" в этом сервисе не отображается.