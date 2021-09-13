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"Дія" будет отображать небиометрические "загранки", выданные после 2015-го

Понедельник, 13 сентября 2021, 12:53
"Дія"

В сервисе цифровых государственных услуг "Дія" будут отображаться небиометрические заграничные паспорта, выданные после 2015 года.

Источник: Telegram канал "Дія", "Украинская правда"

Дословно: "Теперь в "Дія" будут отображаться небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года. Такой паспорт подтянется у вас автоматически".

Детали: По данным УП, уже несколько дней в сервисе "Дія" отображается небиометрический паспорт, выданный в 2015 году.

Всего в сервисе "Дія" доступны:

✔️ID-карта;

✔️биометрический загранпаспорт;

✔️небиометрический заграничный паспорт, выданный после 2015 года.

А "паспорт-книжечка" в этом сервисе не отображается.

Темы: Діяпаспорт диджитализация
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