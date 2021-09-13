СБУ: гастролі Моргенштерна на території України – заборонені

Служба безпеки України заявляє, що проведення концертів російського співака Моргенштерна в нашій країні неможливе.

Джерело: пресцентр СБУ у коментарі УП

Деталі: В СБУ нагадують, що в квітні 2021 року за її поданням російський співак Алішер Валєєв (Моргенштерн) був включений у перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. В рекомендаціях СБУ фігурують обидва прізвища репера: як Валєєв, так і Моргенштерн.

Позиція СБУ ґрунтується на висновках лінгвістичної експертизи, пояснюють у спецслужбі. Вона підтвердила, що в "творчості Моргенштерна" пропагується культ насильства й жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин. Це створює передумови для конфліктних ситуацій по відношенню до організаторів та учасників концерту за його участі.

Дослівно: "У вересні 2021 року СБУ додатково інформувала відповідні органи України про заплановані ним концерти на території нашої держави. Акцентовано на тому, що перебування особи в "списку Мінкульту" автоматично забороняє будь-яку концертну діяльність на території України.

Таким чином, будь які гастролі Моргенштерна на території України – заборонені".

Що передувало: Моргенштерн запланував три концерти в Україні на листопад: у Києві, Харкові та Запоріжжі.