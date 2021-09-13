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СБУ: гастроли Моргенштерна на территории Украины - запрещены

Понедельник, 13 сентября 2021, 14:18
СБУ: гастроли Моргенштерна на территории Украины - запрещены

Служба безопасности Украины заявляет, что проведение концертов российского певца Моргенштерна в нашей стране невозможно.

Источник: пресс-центр СБУ в комментарии УП

Детали: В СБУ напоминают, что в апреле 2021 года по ее представлению российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) был включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии репера: как Валеев, так и Моргенштерн.

Позиция СБУ основывается на выводах лингвистической экспертизы, объясняют в спецслужбе. Она подтвердила, что в "творчестве Моргенштерна" пропагандируется культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ. Это создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с его участием.

Дословно: "В сентябре 2021 года СБУ дополнительно информировала соответствующие органы Украины о запланированных им концертах на территории нашего государства. Акцентируется на том, что пребывание лица в "списке Минкульта" автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины.

Таким образом, любые гастроли Моргенштерна на территории Украины - запрещены".

Что предшествовало: Моргенштерн запланировал три концерта в Украине на ноябрь: в Киеве, Харькове и Запорожье.

Украинская правда
Темы: СБУ
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