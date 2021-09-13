Окупанти відкривали вогонь із забороненої "Мінськом" зброї – ООС

Російські найманці 4 рази порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції українських військових із забороненого Мінськими угодами озброєння.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Ворог відкривав вогонь біля Зайцевого з автоматичних станкових гранатометів та ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Верхньоторецького російські окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

Окрім того, у напрямку Нью-Йорку збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм.

Також в районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Що передувало: За добу 12 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, один військовий ЗСУ загинув, ще троє – отримали поранення.