Окупанти відкривали вогонь із забороненої "Мінськом" зброї – ООС
Російські найманці 4 рази порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції українських військових із забороненого Мінськими угодами озброєння.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Ворог відкривав вогонь біля Зайцевого з автоматичних станкових гранатометів та ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Верхньоторецького російські окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.
Окрім того, у напрямку Нью-Йорку збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм.
Також в районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.
Бойових втрат серед українських воїнів немає.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Що передувало: За добу 12 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, один військовий ЗСУ загинув, ще троє – отримали поранення.