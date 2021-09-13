Оккупанты открывали огонь из запрещенного "Минском" оружия – ООС

Российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских военных из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Источник: штаб ООС

Детали: Враг открывал огонь возле Зайцевого из автоматических станковых гранатометов и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Верхнеторецкого российские оккупанты вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра.

Кроме того, в направлении Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм.

Также в районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Что предшествовало: За сутки 12 сентября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, один военный ВСУ погиб, еще трое – получили ранения.