Доба на Донбасі: загиблий військовий і троє поранених

За добу 12 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, один військовий ЗСУ загинув, ще троє – отримали поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Поблизу Нью-Йорка противник двічі обстріляв позиції українських захисників із станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку Невельського збройні формування Російської Федерації вели вогонь із стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Верхньоторецьке ворог два рази здійснював обстріли, застосовуючи протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Неподалік Причепилівки російські окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

В районі населених пунктів Катеринівка, Зайцеве та Золоте-4 найманці вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

Троє захисників дістали осколкові поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я – задовільний.

Станом на 7 годину ранку 13 серпня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

В районі населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів різних систем.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо: У неділю внаслідок попадання протитанкової керованої ракети у вантажівку загинув її водій, матрос Артур Голуб із Житомирщини.